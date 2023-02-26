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Шойгу рассказал, как далеко Россия будет отодвигать угрозы от своих границ
Шойгу рассказал, как далеко Россия будет отодвигать угрозы от своих границ - РИА Новости, 26.02.2023
Шойгу рассказал, как далеко Россия будет отодвигать угрозы от своих границ
Насколько далеко Россия будет вынуждена отодвигать западную угрозу от своих границ, зависит от того, какое оружие будет поставлено Украине, заявил министр... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:44
2023-02-26T13:44
2023-02-26T13:52
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Насколько далеко Россия будет вынуждена отодвигать западную угрозу от своих границ, зависит от того, какое оружие будет поставлено Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом)", - сказал Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отрывок из которой опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале.В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что "чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
13:44 26.02.2023 (обновлено: 13:52 26.02.2023)
Шойгу рассказал, как далеко Россия будет отодвигать угрозы от своих границ
Шойгу: России придется отодвигать угрозы от границ в зависимости от выданного Киеву оружия