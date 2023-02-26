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Не только танцы и песни: что цыгане сделали для культуры России и мира - РИА Новости, 26.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230226/tsygane-1853792929.html
Не только танцы и песни: что цыгане сделали для культуры России и мира
Не только танцы и песни: что цыгане сделали для культуры России и мира - РИА Новости, 26.02.2023
Не только танцы и песни: что цыгане сделали для культуры России и мира
Танцы и песни у костра, звон монисто, кибитки, скрывающиеся за горизонтом, — вот что в первую очередь ассоциируется с цыганами. А между тем они сильно повлияли... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T08:00
2023-02-26T08:11
культура
россия
ромэн
эмир кустурица
стиль жизни
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Танцы и песни у костра, звон монисто, кибитки, скрывающиеся за горизонтом, — вот что в первую очередь ассоциируется с цыганами. А между тем они сильно повлияли на российскую и мировую культуру. О том, почему в русских деревнях их считали своими, чем этот свободолюбивый народ привлекал писателей и кинематографистов и какая деталь цыганского костюма будет в моде этой весной, — в материале РИА Новости.Не один народЦыгане — собирательное название целого ряда субэтносов. В России живут в основном русска рома — русские цыгане. Но есть еще котляры, крымы, влахи, сэрвы, ловари, плащуны и мугат.Все хоть немного, но отличаются друг от друга — и внешне (например, котляры часто невысокого роста), и по роду деятельности (так, традиционной профессией влахов считается работа с металлом).Большинство исповедует православие (кроме мугат — они мусульмане), все чтят традиции (например, цыганский суд), диалекты схожи между собой.Закон раздораВ Россию в XVIII веке цыгане пришли из Польши, Румынии, Закарпатья. Кочуя от одной деревни к другой, они торговали лошадьми, занимались музыкой и гаданиями. Останавливаясь на зиму, помогали одиноким старикам и вдовам вести хозяйство. Их не считали чужаками.Но 5 октября 1956 года, во времена правления Хрущева, издали закон "О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством". Он требовал от рома вести оседлый образ жизни. И народ стал существовать обособленно — в таборе.Где живут"Табор" — славянское слово, которое означает "лагерь". В наши дни это деревни на отшибе, чаще у болотистой местности. Эти земли цыганским семьям выделили еще в СССР.Но многие живут в городе — и ничем не отличаются от других граждан России. От традиций не отказываются, но и о своей национальности стараются не говорить. Причина — высокий уровень цыганофобии (иначе — ромафобии) в обществе. Это проблема не только России, но и Европы.Как изменили модуОсновательница Atelier Architecture Ольга Никитина отмечает, что без цыган не было бы таких ярких явлений, как богемный шик и бохо-стиль.Позже, рассказывает Никитина, пестрые мотивы нашли себя в бохо-стиле.Для европейских женщин бохо символизировал свободу.Стилист Татьяна Петренко отмечает, что цыганские мотивы в одежде популярны и сегодня.Поет и танцуетЯркость и загадочность цыган привлекали внимание художников — их писали Алексей Корин, Харитон Платонов, Владимир Серебряков, Василий Суриков, Василий Черемин и многие другие русские и советские живописцы.Драматичные характеры и судьбы рома интересовали кинорежиссеров. В 1976-м Эмиль Лотяну снял самый известный фильм о цыганах в СССР — "Табор уходит в небо".Эмира Кустурицу даже прозвали "цыганским Феллини".В XIX веке в столицах были популярны цыганские хоры, один из которых в следующем столетии трансформировался в театр "Ромэн".Литература и языкиВ русской литературе этот народ выступает символом любви к свободе. Самый яркий пример — поэма Пушкина "Цыганы". Но и у них самих есть литературные произведения и фольклор — его популяризацией занимаются активисты. Например, Цыган Солдатенко переводит и начитывает сказки на языке русска рома. Илона Махотина выпускает учебники. Существуют газеты, веб-журнал "Свэнко", публикуют мемуары — но чаще всего на русском.
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Татьяна Рыжкова
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РИА Новости
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4.7
96
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россия, ромэн , эмир кустурица, стиль жизни
Культура, Россия, Ромэн , Эмир Кустурица, Стиль жизни
08:00 26.02.2023 (обновлено: 08:11 26.02.2023)
 

Не только танцы и песни: что цыгане сделали для культуры России и мира

© AFP 2023 / Alberto PizzoliМодель во время показа коллекции Roberto Cavalli в Милане
Модель во время показа коллекции Roberto Cavalli в Милане - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AFP 2023 / Alberto Pizzoli
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Танцы и песни у костра, звон монисто, кибитки, скрывающиеся за горизонтом, — вот что в первую очередь ассоциируется с цыганами. А между тем они сильно повлияли на российскую и мировую культуру. О том, почему в русских деревнях их считали своими, чем этот свободолюбивый народ привлекал писателей и кинематографистов и какая деталь цыганского костюма будет в моде этой весной, — в материале РИА Новости.

Не один народ

Цыгане — собирательное название целого ряда субэтносов. В России живут в основном русска рома — русские цыгане. Но есть еще котляры, крымы, влахи, сэрвы, ловари, плащуны и мугат.
© Николай Ярошенко (1886)Картина "Цыганка"
Картина Цыганка
© Николай Ярошенко (1886)
Картина "Цыганка"
Все хоть немного, но отличаются друг от друга — и внешне (например, котляры часто невысокого роста), и по роду деятельности (так, традиционной профессией влахов считается работа с металлом).
Большинство исповедует православие (кроме мугат — они мусульмане), все чтят традиции (например, цыганский суд), диалекты схожи между собой.

Закон раздора

В Россию в XVIII веке цыгане пришли из Польши, Румынии, Закарпатья. Кочуя от одной деревни к другой, они торговали лошадьми, занимались музыкой и гаданиями. Останавливаясь на зиму, помогали одиноким старикам и вдовам вести хозяйство. Их не считали чужаками.
© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в медиабанкНародный артист, режиссер Николай Алексеевич Сличенко во время репетиции. Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн"
Народный артист, режиссер Николай Алексеевич Сличенко во время репетиции. Московский музыкально-драматический цыганский театр Ромэн - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Фред Гринберг
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Народный артист, режиссер Николай Алексеевич Сличенко во время репетиции. Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн"
Но 5 октября 1956 года, во времена правления Хрущева, издали закон "О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством". Он требовал от рома вести оседлый образ жизни. И народ стал существовать обособленно — в таборе.

Где живут

"Табор" — славянское слово, которое означает "лагерь". В наши дни это деревни на отшибе, чаще у болотистой местности. Эти земли цыганским семьям выделили еще в СССР.
Но многие живут в городе — и ничем не отличаются от других граждан России. От традиций не отказываются, но и о своей национальности стараются не говорить.
© Эдуард Мане (1862)Картина "Цыганка с сигаретой"
Картина Цыганка с сигаретой
© Эдуард Мане (1862)
Картина "Цыганка с сигаретой"
Причина — высокий уровень цыганофобии (иначе — ромафобии) в обществе. Это проблема не только России, но и Европы.

Как изменили моду

Основательница Atelier Architecture Ольга Никитина отмечает, что без цыган не было бы таких ярких явлений, как богемный шик и бохо-стиль.
© AFP 2023 / Alberto PizzoliМодель во время показа коллекции Roberto Cavalli в Милане
Модель во время показа коллекции Roberto Cavalli в Милане - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / Alberto Pizzoli
Модель во время показа коллекции Roberto Cavalli в Милане

"В XIX веке, там, где сейчас Чехия, был регион Богемия, — говорит эксперт. — Цыгане облюбовали это место. Отсюда пошло слово "богемщина". Этот народ всегда одевался ярко, броско. Женщины носили длинные юбки, вещи с большими принтами. Французы начали называть такой стиль "богема" — то есть "цыганщина".

Позже, рассказывает Никитина, пестрые мотивы нашли себя в бохо-стиле.

"Он зародился в семидесятые годы прошлого века, — объясняет она. — Стиль отчасти расслабленный, с чертами того самого богемного шика".

© AFP 2023 / Alberto PizzoliМодель во время показа коллекции Roberto Cavalli в Милане
Модель во время показа коллекции Roberto Cavalli в Милане - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / Alberto Pizzoli
Модель во время показа коллекции Roberto Cavalli в Милане
Для европейских женщин бохо символизировал свободу.

"И конечно, "цыганщина" отразилась в интерьере, — добавляет эксперт. — Натуральные ткани, кричаще-роскошные элементы, шелковая обивка, шерстяные ковры, множество ярких акцентов, декорированные кистями халаты".

CC BY 2.0 / Creole Sha / IMG_0867Одежда в стиле бохо-шик
Одежда в стиле Бохо-шик - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
CC BY 2.0 / Creole Sha / IMG_0867
Одежда в стиле бохо-шик
Стилист Татьяна Петренко отмечает, что цыганские мотивы в одежде популярны и сегодня.

"Бохо, кантри, хиппи и вестерн невозможны без цыганской культуры, — подчеркивает она. — Для них характерны многослойность в одежде, обилие украшений, воланы, бахрома. Последнее — вообще тренд весны-лета 2023 года".

Поет и танцует

Яркость и загадочность цыган привлекали внимание художников — их писали Алексей Корин, Харитон Платонов, Владимир Серебряков, Василий Суриков, Василий Черемин и многие другие русские и советские живописцы.
Драматичные характеры и судьбы рома интересовали кинорежиссеров. В 1976-м Эмиль Лотяну снял самый известный фильм о цыганах в СССР — "Табор уходит в небо".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПредседатель жюри премии имени Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют, кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица на красной дорожке церемонии открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Председатель жюри премии имени Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют, кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица на красной дорожке церемонии открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Председатель жюри премии имени Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют, кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица на красной дорожке церемонии открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Эмира Кустурицу даже прозвали "цыганским Феллини".

"В кино это кочующий народ, который всегда поет и танцует", — отмечает Никитина.

© РИА Новости / Л. Бергольцев / Перейти в медиабанкМосковский музыкально-драматический театр "Ромэн"
Московский музыкально-драматический театр Ромэн - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Л. Бергольцев
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Московский музыкально-драматический театр "Ромэн"
В XIX веке в столицах были популярны цыганские хоры, один из которых в следующем столетии трансформировался в театр "Ромэн".

Литература и языки

В русской литературе этот народ выступает символом любви к свободе. Самый яркий пример — поэма Пушкина "Цыганы". Но и у них самих есть литературные произведения и фольклор — его популяризацией занимаются активисты. Например, Цыган Солдатенко переводит и начитывает сказки на языке русска рома. Илона Махотина выпускает учебники. Существуют газеты, веб-журнал "Свэнко", публикуют мемуары — но чаще всего на русском.
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