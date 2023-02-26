https://ria.ru/20230226/tsygane-1853792929.html

Не только танцы и песни: что цыгане сделали для культуры России и мира

Не только танцы и песни: что цыгане сделали для культуры России и мира - РИА Новости, 26.02.2023

Не только танцы и песни: что цыгане сделали для культуры России и мира

Танцы и песни у костра, звон монисто, кибитки, скрывающиеся за горизонтом, — вот что в первую очередь ассоциируется с цыганами. А между тем они сильно повлияли... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T08:00

2023-02-26T08:00

2023-02-26T08:11

культура

россия

ромэн

эмир кустурица

стиль жизни

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Танцы и песни у костра, звон монисто, кибитки, скрывающиеся за горизонтом, — вот что в первую очередь ассоциируется с цыганами. А между тем они сильно повлияли на российскую и мировую культуру. О том, почему в русских деревнях их считали своими, чем этот свободолюбивый народ привлекал писателей и кинематографистов и какая деталь цыганского костюма будет в моде этой весной, — в материале РИА Новости.Не один народЦыгане — собирательное название целого ряда субэтносов. В России живут в основном русска рома — русские цыгане. Но есть еще котляры, крымы, влахи, сэрвы, ловари, плащуны и мугат.Все хоть немного, но отличаются друг от друга — и внешне (например, котляры часто невысокого роста), и по роду деятельности (так, традиционной профессией влахов считается работа с металлом).Большинство исповедует православие (кроме мугат — они мусульмане), все чтят традиции (например, цыганский суд), диалекты схожи между собой.Закон раздораВ Россию в XVIII веке цыгане пришли из Польши, Румынии, Закарпатья. Кочуя от одной деревни к другой, они торговали лошадьми, занимались музыкой и гаданиями. Останавливаясь на зиму, помогали одиноким старикам и вдовам вести хозяйство. Их не считали чужаками.Но 5 октября 1956 года, во времена правления Хрущева, издали закон "О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством". Он требовал от рома вести оседлый образ жизни. И народ стал существовать обособленно — в таборе.Где живут"Табор" — славянское слово, которое означает "лагерь". В наши дни это деревни на отшибе, чаще у болотистой местности. Эти земли цыганским семьям выделили еще в СССР.Но многие живут в городе — и ничем не отличаются от других граждан России. От традиций не отказываются, но и о своей национальности стараются не говорить. Причина — высокий уровень цыганофобии (иначе — ромафобии) в обществе. Это проблема не только России, но и Европы.Как изменили модуОсновательница Atelier Architecture Ольга Никитина отмечает, что без цыган не было бы таких ярких явлений, как богемный шик и бохо-стиль.Позже, рассказывает Никитина, пестрые мотивы нашли себя в бохо-стиле.Для европейских женщин бохо символизировал свободу.Стилист Татьяна Петренко отмечает, что цыганские мотивы в одежде популярны и сегодня.Поет и танцуетЯркость и загадочность цыган привлекали внимание художников — их писали Алексей Корин, Харитон Платонов, Владимир Серебряков, Василий Суриков, Василий Черемин и многие другие русские и советские живописцы.Драматичные характеры и судьбы рома интересовали кинорежиссеров. В 1976-м Эмиль Лотяну снял самый известный фильм о цыганах в СССР — "Табор уходит в небо".Эмира Кустурицу даже прозвали "цыганским Феллини".В XIX веке в столицах были популярны цыганские хоры, один из которых в следующем столетии трансформировался в театр "Ромэн".Литература и языкиВ русской литературе этот народ выступает символом любви к свободе. Самый яркий пример — поэма Пушкина "Цыганы". Но и у них самих есть литературные произведения и фольклор — его популяризацией занимаются активисты. Например, Цыган Солдатенко переводит и начитывает сказки на языке русска рома. Илона Махотина выпускает учебники. Существуют газеты, веб-журнал "Свэнко", публикуют мемуары — но чаще всего на русском.

https://ria.ru/20230129/moda-1847990094.html

россия

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2023

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

россия, ромэн , эмир кустурица, стиль жизни