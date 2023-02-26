https://ria.ru/20230226/tsvety-1854437973.html
Жители Берлина продолжают нести цветы к русскому танку
Жители Берлина продолжают нести цветы к русскому танку - РИА Новости, 26.02.2023
Жители Берлина продолжают нести цветы к русскому танку
Неравнодушные жители Берлина продолжили нести букеты к выставленному у посольства России танку после того, как полиция позволила проукраинским активистам... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T18:26
2023-02-26T18:26
2023-02-26T19:00
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БЕРЛИН, 26 фев — РИА Новости. Неравнодушные жители Берлина продолжили нести букеты к выставленному у посольства России танку после того, как полиция позволила проукраинским активистам растоптать цветы, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что к месту событий приехал один из организаторов акции с установкой бронемашины — журналист и автор книг про национал-социализм Вилянд Гибель. Чтобы остановить дальнейшее возложение цветов, он выставил перед танком ограждение. По словам Гибеля, это "его" выставочный проект и если украинцам не нравятся букеты на бронемашине, то им там не бывать.С журналистом и его помощниками попытались вступить в дискуссию мирно настроенные немцы. Они, в частности, объясняли, что многие люди пришли почтить память погибших с обеих сторон конфликта. Тем не менее Гибель остался непреклонен и распорядился впредь препятствовать возложению цветов. Ему в этом помогали агрессивно настроенные украинцы. Невзирая на сопротивление, неравнодушные жители Берлина начали через ограждение забрасывать букеты на танк.Ранее проукраинские активисты стали уносить, рвать и растаптывать цветы, а также вступали в перепалку с теми, кто пытался вернуть их на место. Находящаяся рядом полиция не стала вмешиваться. Накануне активисты установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку украинских военных, однако местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся накануне.
https://ria.ru/20230226/avtoprobeg-1854430217.html
https://ria.ru/20230226/aktsiya-1854417743.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, берлин (город), германия, киев, украина
В мире, Берлин (город), Германия, Киев, Украина
18:26 26.02.2023 (обновлено: 19:00 26.02.2023)
Жители Берлина продолжают нести цветы к русскому танку
В Берлине продолжают нести цветы к русскому танку, несмотря на сопротивление активистов
БЕРЛИН, 26 фев — РИА Новости. Неравнодушные жители Берлина продолжили нести букеты к выставленному у посольства России танку после того, как полиция позволила проукраинским активистам растоптать цветы, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что к месту событий приехал один из организаторов акции с установкой бронемашины — журналист и автор книг про национал-социализм Вилянд Гибель. Чтобы остановить дальнейшее возложение цветов, он выставил перед танком ограждение. По словам Гибеля, это "его" выставочный проект и если украинцам не нравятся букеты на бронемашине, то им там не бывать.
С журналистом и его помощниками попытались вступить в дискуссию мирно настроенные немцы. Они, в частности, объясняли, что многие люди пришли почтить память погибших с обеих сторон конфликта. Тем не менее Гибель остался непреклонен и распорядился впредь препятствовать возложению цветов. Ему в этом помогали агрессивно настроенные украинцы. Невзирая на сопротивление, неравнодушные жители Берлина начали через ограждение забрасывать букеты на танк.
Ранее проукраинские активисты стали уносить, рвать и растаптывать цветы, а также вступали в перепалку с теми, кто пытался вернуть их на место. Находящаяся рядом полиция не стала вмешиваться.
Накануне активисты установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку украинских военных, однако местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву
. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине
, состоявшейся накануне.