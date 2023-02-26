https://ria.ru/20230226/tsvety-1854437973.html

Жители Берлина продолжают нести цветы к русскому танку

Жители Берлина продолжают нести цветы к русскому танку - РИА Новости, 26.02.2023

Жители Берлина продолжают нести цветы к русскому танку

Неравнодушные жители Берлина продолжили нести букеты к выставленному у посольства России танку после того, как полиция позволила проукраинским активистам... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T18:26

2023-02-26T18:26

2023-02-26T19:00

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БЕРЛИН, 26 фев — РИА Новости. Неравнодушные жители Берлина продолжили нести букеты к выставленному у посольства России танку после того, как полиция позволила проукраинским активистам растоптать цветы, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что к месту событий приехал один из организаторов акции с установкой бронемашины — журналист и автор книг про национал-социализм Вилянд Гибель. Чтобы остановить дальнейшее возложение цветов, он выставил перед танком ограждение. По словам Гибеля, это "его" выставочный проект и если украинцам не нравятся букеты на бронемашине, то им там не бывать.С журналистом и его помощниками попытались вступить в дискуссию мирно настроенные немцы. Они, в частности, объясняли, что многие люди пришли почтить память погибших с обеих сторон конфликта. Тем не менее Гибель остался непреклонен и распорядился впредь препятствовать возложению цветов. Ему в этом помогали агрессивно настроенные украинцы. Невзирая на сопротивление, неравнодушные жители Берлина начали через ограждение забрасывать букеты на танк.Ранее проукраинские активисты стали уносить, рвать и растаптывать цветы, а также вступали в перепалку с теми, кто пытался вернуть их на место. Находящаяся рядом полиция не стала вмешиваться. Накануне активисты установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку украинских военных, однако местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся накануне.

https://ria.ru/20230226/avtoprobeg-1854430217.html

https://ria.ru/20230226/aktsiya-1854417743.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, берлин (город), германия, киев, украина