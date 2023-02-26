https://ria.ru/20230226/trevoga-1854459513.html
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.02.2023
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T21:34
2023-02-26T21:34
2023-02-26T21:35
в мире
николаевская область
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, воздушная тревога прозвучала в 21.18 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, николаевская область, украина
В мире, Николаевская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
21:34 26.02.2023 (обновлено: 21:35 26.02.2023)
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили воздушную тревогу