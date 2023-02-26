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В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение после ДТП
В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 26.02.2023
В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение после ДТП
Движение восстановлено после аварии с опрокинувшимся грузовиком в Лефортовском тоннеле в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T20:11
2023-02-26T20:11
2023-02-26T20:11
москва
происшествия
авто
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Движение восстановлено после аварии с опрокинувшимся грузовиком в Лефортовском тоннеле в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. Ранее сообщалось, что грузовик столкнулся с автомобилем и опрокинулся в Лефортовском тоннеле в Москве, движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто, пострадавших нет. "Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, авто
Москва, Происшествия, Авто
В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение после ДТП
В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение после ДТП c участием грузовика