https://ria.ru/20230226/tonnel-1854451500.html

В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение после ДТП

В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 26.02.2023

В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение после ДТП

Движение восстановлено после аварии с опрокинувшимся грузовиком в Лефортовском тоннеле в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T20:11

2023-02-26T20:11

2023-02-26T20:11

москва

происшествия

авто

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Движение восстановлено после аварии с опрокинувшимся грузовиком в Лефортовском тоннеле в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. Ранее сообщалось, что грузовик столкнулся с автомобилем и опрокинулся в Лефортовском тоннеле в Москве, движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто, пострадавших нет. "Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, авто