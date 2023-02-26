https://ria.ru/20230226/territorii-1854423080.html

Президент Чехии допустил, что Украине придется уступить территории России

Президент Чехии допустил, что Украине придется уступить территории России - РИА Новости, 26.02.2023

Президент Чехии допустил, что Украине придется уступить территории России

Президент Чехии Петр Павел не исключил сценария, при котором Украине придется пойти на территориальные уступки России для заключения мирного соглашения. Об этом РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T16:27

2023-02-26T16:27

2023-02-26T16:53

политика

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чехия

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роберт гейтс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел не исключил сценария, при котором Украине придется пойти на территориальные уступки России для заключения мирного соглашения. Об этом он заявил в интервью изданию "Суспильне".Павел уточнил, что не предлагает Киеву идти на уступки — такое решение может принять только правительство республики."Гораздо проще сказать вам: вы должны придерживаться принципа "до последней капли крови". Звучит хорошо, но это не моя кровь, а ваша. Поэтому я говорю — решать вам", — резюмировал президент.Как ранее отметили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс, Россия никогда не отдаст Украине присоединенные в ходе специальной военной операции области. По их словам, вся экономика и военный потенциал Киева зависят от помощи Запада, прежде всего от самих Штатов, поэтому ВСУ не удастся добиться прорыва на фронте. Давление стран Запада на Украину будет расти "на фоне продолжения месяцев военного тупика", спрогнозировали они.

https://ria.ru/20230226/ispytanie-1854416802.html

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политика, украина, россия, чехия, петр павел, кондолиза райс, роберт гейтс, вооруженные силы украины, министерство обороны сша