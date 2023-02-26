16:27 26.02.2023 (обновлено: 16:53 26.02.2023)
Президент Чехии допустил, что Украине придется уступить территории России
Президент Чехии Павел допустил уступку Киевом территорий в пользу России
© AP Photo / Petr David JosekКандидат в президенты Чехии Петр Павел после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов
© AP Photo / Petr David Josek
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел не исключил сценария, при котором Украине придется пойти на территориальные уступки России для заключения мирного соглашения. Об этом он заявил в интервью изданию "Суспильне".
"Я говорил: сделаем все, чтобы Украина в этом году одержала победу, но давайте также будем готовы к другим возможным результатам. Одним из них может быть более длительная война. Некоторые сценарии могут заключаться в том, что Украина — не только люди, но и политическое руководство, осознают, что выгоды от возвращения всей территории обойдутся слишком неподъемной ценой, например, в виде человеческих жизней", — сказал глава чешского государства.
Павел уточнил, что не предлагает Киеву идти на уступки — такое решение может принять только правительство республики.
"Гораздо проще сказать вам: вы должны придерживаться принципа "до последней капли крови". Звучит хорошо, но это не моя кровь, а ваша. Поэтому я говорю — решать вам", — резюмировал президент.
Как ранее отметили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс, Россия никогда не отдаст Украине присоединенные в ходе специальной военной операции области. По их словам, вся экономика и военный потенциал Киева зависят от помощи Запада, прежде всего от самих Штатов, поэтому ВСУ не удастся добиться прорыва на фронте. Давление стран Запада на Украину будет расти "на фоне продолжения месяцев военного тупика", спрогнозировали они.