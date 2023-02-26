https://ria.ru/20230226/terakt-1854374820.html

При теракте в Пакистане погибли не менее четырех человек

При теракте в Пакистане погибли не менее четырех человек - РИА Новости, 26.02.2023

При теракте в Пакистане погибли не менее четырех человек

По меньшей мере четыре человека погибли и десять ранены в результате взрыва на рынке в городе Бархан пакистанской провинции Белуджистан в воскресенье утром,... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T10:03

2023-02-26T10:03

2023-02-26T10:03

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 фев - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли и десять ранены в результате взрыва на рынке в городе Бархан пакистанской провинции Белуджистан в воскресенье утром, сообщили представители полиции телеканалу Geo. "Четыре человека погибли. Раненые доставлены в ближайшую больницу", - сообщил сотрудник полицейского участка Бархана Саджад Афзал. Как сообщил заместитель комиссара Бархана Абдулла Хосо, по предварительным данным, причиной взрыва стало установленное на мотоцикле самодельное взрывное устройство. Главный министр провинции Белуджистан Мир Абдул Кудус Бизенджо осудил взрыв и поручил властям предпринять все возможные шаги для ареста виновных. "Те, кто проливает кровь невинных людей, являются врагами человечества. Террористы создают неопределенность для достижения своих злонамеренных целей. Но мы не позволим антигосударственным элементам добиться успеха", - заявил министр в Twitter, пообещав, что правительство примет эффективную стратегию борьбы с терроризмом.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, белуджистан, пакистан, geo