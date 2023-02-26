https://ria.ru/20230226/terakt-1854374820.html
При теракте в Пакистане погибли не менее четырех человек
При теракте в Пакистане погибли не менее четырех человек - РИА Новости, 26.02.2023
При теракте в Пакистане погибли не менее четырех человек
По меньшей мере четыре человека погибли и десять ранены в результате взрыва на рынке в городе Бархан пакистанской провинции Белуджистан в воскресенье утром,... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:03
2023-02-26T10:03
2023-02-26T10:03
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 фев - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли и десять ранены в результате взрыва на рынке в городе Бархан пакистанской провинции Белуджистан в воскресенье утром, сообщили представители полиции телеканалу Geo. "Четыре человека погибли. Раненые доставлены в ближайшую больницу", - сообщил сотрудник полицейского участка Бархана Саджад Афзал. Как сообщил заместитель комиссара Бархана Абдулла Хосо, по предварительным данным, причиной взрыва стало установленное на мотоцикле самодельное взрывное устройство. Главный министр провинции Белуджистан Мир Абдул Кудус Бизенджо осудил взрыв и поручил властям предпринять все возможные шаги для ареста виновных. "Те, кто проливает кровь невинных людей, являются врагами человечества. Террористы создают неопределенность для достижения своих злонамеренных целей. Но мы не позволим антигосударственным элементам добиться успеха", - заявил министр в Twitter, пообещав, что правительство примет эффективную стратегию борьбы с терроризмом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белуджистан, пакистан, geo
В мире, Белуджистан, Пакистан, Geo
При теракте в Пакистане погибли не менее четырех человек
При теракте на рынке в Пакистане погибли не менее четырех человек
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 фев - РИА Новости.
По меньшей мере четыре человека погибли и десять ранены в результате взрыва на рынке в городе Бархан пакистанской провинции Белуджистан в воскресенье утром, сообщили
представители полиции телеканалу Geo.
"Четыре человека погибли. Раненые доставлены в ближайшую больницу", - сообщил сотрудник полицейского участка Бархана Саджад Афзал.
Как сообщил заместитель комиссара Бархана Абдулла Хосо, по предварительным данным, причиной взрыва стало установленное на мотоцикле самодельное взрывное устройство.
Главный министр провинции Белуджистан Мир Абдул Кудус Бизенджо осудил взрыв и поручил властям предпринять все возможные шаги для ареста виновных.
"Те, кто проливает кровь невинных людей, являются врагами человечества. Террористы создают неопределенность для достижения своих злонамеренных целей. Но мы не позволим антигосударственным элементам добиться успеха", - заявил министр в Twitter, пообещав, что правительство примет эффективную стратегию борьбы с терроризмом.