Рейтинг@Mail.ru
При теракте в Пакистане погибли не менее четырех человек - РИА Новости, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230226/terakt-1854374820.html
При теракте в Пакистане погибли не менее четырех человек
При теракте в Пакистане погибли не менее четырех человек - РИА Новости, 26.02.2023
При теракте в Пакистане погибли не менее четырех человек
По меньшей мере четыре человека погибли и десять ранены в результате взрыва на рынке в городе Бархан пакистанской провинции Белуджистан в воскресенье утром,... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:03
2023-02-26T10:03
в мире
белуджистан
пакистан
geo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840743790_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_99c8bf403d36d2fd01dec7e669f7c6c5.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 фев - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли и десять ранены в результате взрыва на рынке в городе Бархан пакистанской провинции Белуджистан в воскресенье утром, сообщили представители полиции телеканалу Geo. "Четыре человека погибли. Раненые доставлены в ближайшую больницу", - сообщил сотрудник полицейского участка Бархана Саджад Афзал. Как сообщил заместитель комиссара Бархана Абдулла Хосо, по предварительным данным, причиной взрыва стало установленное на мотоцикле самодельное взрывное устройство. Главный министр провинции Белуджистан Мир Абдул Кудус Бизенджо осудил взрыв и поручил властям предпринять все возможные шаги для ареста виновных. "Те, кто проливает кровь невинных людей, являются врагами человечества. Террористы создают неопределенность для достижения своих злонамеренных целей. Но мы не позволим антигосударственным элементам добиться успеха", - заявил министр в Twitter, пообещав, что правительство примет эффективную стратегию борьбы с терроризмом.
https://ria.ru/20230223/kitay-1853997046.html
белуджистан
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840743790_515:0:2916:1801_1920x0_80_0_0_a1d6203545db771ecb3d5bd3793d58c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белуджистан, пакистан, geo
В мире, Белуджистан, Пакистан, Geo
10:03 26.02.2023
 
При теракте в Пакистане погибли не менее четырех человек

При теракте на рынке в Пакистане погибли не менее четырех человек

© AP Photo / Mohammad SajjadАвтомобили скорой помощи в Пакистане
Автомобили скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Mohammad Sajjad
Автомобили скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 фев - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли и десять ранены в результате взрыва на рынке в городе Бархан пакистанской провинции Белуджистан в воскресенье утром, сообщили представители полиции телеканалу Geo.
"Четыре человека погибли. Раненые доставлены в ближайшую больницу", - сообщил сотрудник полицейского участка Бархана Саджад Афзал.
Как сообщил заместитель комиссара Бархана Абдулла Хосо, по предварительным данным, причиной взрыва стало установленное на мотоцикле самодельное взрывное устройство.
Главный министр провинции Белуджистан Мир Абдул Кудус Бизенджо осудил взрыв и поручил властям предпринять все возможные шаги для ареста виновных.
"Те, кто проливает кровь невинных людей, являются врагами человечества. Террористы создают неопределенность для достижения своих злонамеренных целей. Но мы не позволим антигосударственным элементам добиться успеха", - заявил министр в Twitter, пообещав, что правительство примет эффективную стратегию борьбы с терроризмом.
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 15:50
При взрыве в угольном карьере на севере Китая погибли шесть человек
 
В миреБелуджистанПакистанGeo
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала