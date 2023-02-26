https://ria.ru/20230226/spravedlivost-1854353416.html

Священник объяснил разницу между справедливостью и милосердием

Священник объяснил разницу между справедливостью и милосердием - РИА Новости, 26.02.2023

Священник объяснил разницу между справедливостью и милосердием

Прощение - это не восстановление справедливости, а попытка брать пример с Бога, рассказал РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T03:15

2023-02-26T03:15

2023-02-26T03:15

религия

общество

русская православная церковь

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Прощение - это не восстановление справедливости, а попытка брать пример с Бога, рассказал РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Перед началом Великого поста (в 2023 году он начнется 27 февраля) в православных храмах совершается чин прощения, во время которого по традиции верующие просят друг у друга прощение. Во время богослужения и духовенство, и миряне просят прощение друг у друга. Обычно говорят "прости меня", а в ответ - "Бог простит, и я прощаю. И ты меня прости!". Данная традиция распространилась и стала народной, люди просят прощение в течение всего этого дня. "Смысл Прощеного воскресения вытекает из Евангельского чтения этого дня: Спаситель обращается к верующим в него, говорит о прощении как о пути богоуподобления. Потому что как Бог простил людям все, что они совершили против него и заповедей, установленного нравственно закона, как он молился о тех, кто его убивал, говоря, "прости им, ибо не ведают, что творят" . Так и мы, если хотим быть подобными ему, призваны к прощению. Важно только чтобы это было прощение реальное, а не декларативное", - сказал Козлов. Он добавил, что в жизни каждого есть люди, которые были им обижены - сознательно или нет - и к кому подойти, обратиться - непросто. "Прощеное воскресенье - хорошее время, когда можно сделать первый шаг. А если первое движение будет со стороны другого человека по отношению к нам, лучше не "закрыть дверь" и не отказаться сделать шаг навстречу", - предложил священник. Он также ответил на вопрос, стоит ли прощать и просить прощения, когда, с нашей точки зрения, виноват другой человек, а тем более, когда он сделал нам много плохого. "Тут можно вспомнить слова святого Ефрема Сирина: "Не называй Бога справедливым. Если бы Бог был справедлив, ты давно был бы в аду". Прощение - это не восстановление справедливости, этим занимается юриспруденция. Это нахождение в своей душе такого, что позволит тебе поступить так, как Христос поступает по отношению к людям и как он желает, чтобы поступали люди: не по справедливости, а по любви и жалости. Прощение - это преодоление естественного закона "как ты ко мне, так я к тебе", где есть свои и чужие, мера и воздаяние", - пояснил Козлов. Священник добавил, что "способен ты или нет поступать так - одно дело, поймут тебя или нет - другое, ответят ли тем же - третье, но нахождение в душе этой способности возвышает человека над естественным существованием". Говоря о детях, он также призвал их прощать, но не забывать о воспитании. "Мы исходим из того, что природа человека падшая, в том числе у детей - все мы наследники грехопадения Адама. Порой, дети ведут себя жестоко. Любое воспитание предполагает наказание. Но есть одно важное правило: нельзя наказывать в состоянии гнева, раздражения, когда "он меня довел, поэтому я ору", или когда "он не послушался, я сильнее, могу его скрутить". Наказание должно исходить из осознания того, что если я сейчас это (поведение - ред.) попущу, то ему самому будет хуже потом, когда ребенок вырастет", - заключил собеседник агентства. Ранее Козлов в разговоре с РИА Новости посоветовал на Масленицу или мясопустную неделю, которая проходит в этом году с 20 по 26 февраля, не отказываться от праздника, но и не злоупотреблять алкоголем и едой, а также подумать, как и с какими целями провести грядущий Великий пост.

https://ria.ru/20230223/molitva-1854018175.html

https://ria.ru/20230221/propoved-1853496122.html

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общество, русская православная церковь