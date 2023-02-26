https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854421504.html

Российские Су-25 нанесли удар по противнику в Авдеевке

Российские Су-25 нанесли удар по противнику в Авдеевке - РИА Новости, 26.02.2023

Российские Су-25 нанесли удар по противнику в Авдеевке

Два штурмовика Воздушно-космических сил России Су-25 сбросили авиационные фугасные бомбы ФАБ-500 на позиции ВСУ в Авдеевке в ДНР, сообщил корреспонденту РИА... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T16:14

2023-02-26T16:14

2023-02-26T17:01

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

су-25

безопасность

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ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Два штурмовика Воздушно-космических сил России Су-25 сбросили авиационные фугасные бомбы ФАБ-500 на позиции ВСУ в Авдеевке в ДНР, сообщил корреспонденту РИА Новости российский военнослужащий. "На видео можно заметить террикон, а на терриконе и вокруг него, сплошной укрепрайон. Он создавался там на протяжении последних девяти лет. Периодически на высоте идут ротации противника, подтягиваются его резервы", — рассказал РИА Новости офицер с позывным Саймон. По его словам, российская авиация регулярно наносит удары по этой позиции.Военный подчеркнул, что это стратегически важная для взятия Авдеевки высота. "Эта высота мешает продвигаться нашим штурмовым отрядам. Поэтому ВКС России ее и обрабатывают. Для взятия Авдеевки, а оно неизбежно, это необходимо", — подытожил боец. Объективный контроль и видеофиксация авиаудара осуществлялись при помощи российского оптико-электронного разведывательного комплекса "Ирония". Удар нанесли в воскресенье около 10:45 утра.Как подчеркивал врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, ВСУ потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую. Противник "будет упираться", не считаясь с потерями, добавил он.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854404356.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

авдеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сброс бомб российскими штурмовиками Су-25 на позиции противника в Авдеевке Два штурмовика ВКС России Су-25 сбросили авиационные фугасные бомбы на позиции противника в укрепрайоне в Авдеевке 2023-02-26T16:14 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, авдеевка, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, су-25, безопасность