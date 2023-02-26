https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854404490.html
ВС России уничтожили украинскую базу по ремонту военной техники в ДНР
ВС России уничтожили украинскую базу по ремонту военной техники в ДНР - РИА Новости, 26.02.2023
ВС России уничтожили украинскую базу по ремонту военной техники в ДНР
Российские военные в районе населенного пункта Старорайское (ДНР) уничтожили украинскую ремонтно-восстановительную базу вооружения и военной техники, сообщило в РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:42
2023-02-26T13:42
2023-02-26T13:42
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военные в районе населенного пункта Старорайское (ДНР) уничтожили украинскую ремонтно-восстановительную базу вооружения и военной техники, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Старорайское Донецкой народной республики уничтожена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230226/porazhenie-1854402745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили украинскую базу по ремонту военной техники в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили базу по ремонту военной техники ВСУ у Старорайского в ДНР