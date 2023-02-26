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ВС России уничтожили украинскую базу по ремонту военной техники в ДНР - РИА Новости, 26.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854404490.html
ВС России уничтожили украинскую базу по ремонту военной техники в ДНР
ВС России уничтожили украинскую базу по ремонту военной техники в ДНР - РИА Новости, 26.02.2023
ВС России уничтожили украинскую базу по ремонту военной техники в ДНР
Российские военные в районе населенного пункта Старорайское (ДНР) уничтожили украинскую ремонтно-восстановительную базу вооружения и военной техники, сообщило в РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:42
2023-02-26T13:42
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военные в районе населенного пункта Старорайское (ДНР) уничтожили украинскую ремонтно-восстановительную базу вооружения и военной техники, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Старорайское Донецкой народной республики уничтожена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия
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Дарья Буймова
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
13:42 26.02.2023
 
ВС России уничтожили украинскую базу по ремонту военной техники в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили базу по ремонту военной техники ВСУ у Старорайского в ДНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкБоевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции
Боевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Боевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военные в районе населенного пункта Старорайское (ДНР) уничтожили украинскую ремонтно-восстановительную базу вооружения и военной техники, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Старорайское Донецкой народной республики уничтожена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Танк Т-90М Прорыв ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 13:27Специальная военная операция на Украине
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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