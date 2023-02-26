https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854404490.html

ВС России уничтожили украинскую базу по ремонту военной техники в ДНР

ВС России уничтожили украинскую базу по ремонту военной техники в ДНР - РИА Новости, 26.02.2023

ВС России уничтожили украинскую базу по ремонту военной техники в ДНР

Российские военные в районе населенного пункта Старорайское (ДНР) уничтожили украинскую ремонтно-восстановительную базу вооружения и военной техники, сообщило в РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T13:42

2023-02-26T13:42

2023-02-26T13:42

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военные в районе населенного пункта Старорайское (ДНР) уничтожили украинскую ремонтно-восстановительную базу вооружения и военной техники, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Старорайское Донецкой народной республики уничтожена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230226/porazhenie-1854402745.html

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность