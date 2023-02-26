https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854404356.html

ВС России уничтожили в ДНР узел связи 110-й украинской мотопехотной бригады

ВС России уничтожили в ДНР узел связи 110-й украинской мотопехотной бригады - РИА Новости, 26.02.2023

ВС России уничтожили в ДНР узел связи 110-й украинской мотопехотной бригады

Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 110-й украинской мотопехотной бригады, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T13:37

2023-02-26T13:37

2023-02-26T13:38

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

авдеевка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 110-й украинской мотопехотной бригады, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Всего за сутки российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 103 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 167 районах, отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854403372.html

россия

донецкая народная республика

авдеевка

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Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины