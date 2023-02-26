https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854404356.html
ВС России уничтожили в ДНР узел связи 110-й украинской мотопехотной бригады
ВС России уничтожили в ДНР узел связи 110-й украинской мотопехотной бригады - РИА Новости, 26.02.2023
ВС России уничтожили в ДНР узел связи 110-й украинской мотопехотной бригады
Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 110-й украинской мотопехотной бригады, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:37
2023-02-26T13:37
2023-02-26T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 110-й украинской мотопехотной бригады, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Всего за сутки российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 103 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 167 районах, отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854403372.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
13:37 26.02.2023 (обновлено: 13:38 26.02.2023)
ВС России уничтожили в ДНР узел связи 110-й украинской мотопехотной бригады
Минобороны: ВС России уничтожили в ДНР узел связи 110-й украинской мотопехотной бригады