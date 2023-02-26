https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854403372.html
Российские военные сбили украинский вертолет в Харьковской области
Российские военные сбили украинский вертолет в Харьковской области - РИА Новости, 26.02.2023
Российские военные сбили украинский вертолет в Харьковской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 и 7 беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:31
2023-02-26T13:31
2023-02-26T17:43
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
ми-8 амтш
украина
безопасность
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 и 7 беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Катериновка Херсонской области, Червонопоповка, Нововодяное, Пшеничное Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожены 390 украинских военных самолетов, 211 вертолетов, 3243 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 8042 танка и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4222 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8556 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854404490.html
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7 495 645-6601
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Минобороны РФ: ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области
Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области.
2023-02-26T13:31
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PT4M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, россия, ми-8 амтш, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Ми-8 АМТШ, Украина, Безопасность
13:31 26.02.2023 (обновлено: 17:43 26.02.2023)
Российские военные сбили украинский вертолет в Харьковской области
Минобороны: ВС России сбили украинский Ми-8 в районе Голубовки Харьковской области