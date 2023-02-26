https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854403372.html

Российские военные сбили украинский вертолет в Харьковской области

Российские военные сбили украинский вертолет в Харьковской области - РИА Новости, 26.02.2023

Российские военные сбили украинский вертолет в Харьковской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 и 7 беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T13:31

2023-02-26T13:31

2023-02-26T17:43

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

ми-8 амтш

украина

безопасность

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 и 7 беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Катериновка Херсонской области, Червонопоповка, Нововодяное, Пшеничное Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожены 390 украинских военных самолетов, 211 вертолетов, 3243 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 8042 танка и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4222 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8556 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854404490.html

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Минобороны РФ: ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области. 2023-02-26T13:31 true PT4M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, россия, ми-8 амтш, украина, безопасность