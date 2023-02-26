https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854402930.html
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.02.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении уничтожила склад с боеприпасами и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:28
2023-02-26T13:28
2023-02-26T13:35
россия
донецкая народная республика
безопасность
сша
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении уничтожила склад с боеприпасами и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37, сообщили в воскресенье в Минобороны России.В районе Разлива в ДНР уничтожен склад боеприпасов украинской 68-й егерской бригады, а в районе Часова Яра - контрбатарейная радиолокационная станция производства США AN/TPQ-37.
https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854403372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, безопасность, сша
Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, США
13:28 26.02.2023 (обновлено: 13:35 26.02.2023)
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ у населенного пункта Разлив