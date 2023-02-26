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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.02.2023
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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.02.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении уничтожила склад с боеприпасами и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:28
2023-02-26T13:35
россия
донецкая народная республика
безопасность
сша
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении уничтожила склад с боеприпасами и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37, сообщили в воскресенье в Минобороны России.В районе Разлива в ДНР уничтожен склад боеприпасов украинской 68-й егерской бригады, а в районе Часова Яра - контрбатарейная радиолокационная станция производства США AN/TPQ-37.
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россия, донецкая народная республика, безопасность, сша
Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, США
13:28 26.02.2023 (обновлено: 13:35 26.02.2023)
 
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ у населенного пункта Разлив

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБТР-82 на позициях в зоне СВО
БТР-82 на позициях в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БТР-82 на позициях в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении уничтожила склад с боеприпасами и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
В районе Разлива в ДНР уничтожен склад боеприпасов украинской 68-й егерской бригады, а в районе Часова Яра - контрбатарейная радиолокационная станция производства США AN/TPQ-37.
Минобороны РФ: ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области
Вчера, 13:31Специальная военная операция на Украине
Российские военные сбили украинский вертолет в Харьковской области
 
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