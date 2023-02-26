https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854402930.html

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.02.2023

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении уничтожила склад с боеприпасами и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T13:28

2023-02-26T13:28

2023-02-26T13:35

россия

донецкая народная республика

безопасность

сша

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении уничтожила склад с боеприпасами и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37, сообщили в воскресенье в Минобороны России.В районе Разлива в ДНР уничтожен склад боеприпасов украинской 68-й егерской бригады, а в районе Часова Яра - контрбатарейная радиолокационная станция производства США AN/TPQ-37.

https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854403372.html

россия

донецкая народная республика

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, безопасность, сша