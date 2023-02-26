Рейтинг@Mail.ru
ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше ста военных ВСУ - РИА Новости, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854402655.html
ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше ста военных ВСУ
ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше ста военных ВСУ - РИА Новости, 26.02.2023
ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше ста военных ВСУ
"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 100 украинских военных, 9 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:25
2023-02-26T13:33
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854398629_0:256:3071:1983_1920x0_80_0_0_9b80b68400a9b61cc2a228362abe75cd.jpg
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 100 украинских военных, 9 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230226/porazhenie-1854402745.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854398629_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_98e2d347953c790af1a4ee93fd2f8183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
13:25 26.02.2023 (обновлено: 13:33 26.02.2023)
 
ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше ста военных ВСУ

Минобороны: ВСУ России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше ста военных ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМорской пехотинец Черноморского флота РФ ведет огонь по позициям ВСУ из гранатомета АГС в зоне СВО
Морской пехотинец Черноморского флота РФ ведет огонь по позициям ВСУ из гранатомета АГС в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Морской пехотинец Черноморского флота РФ ведет огонь по позициям ВСУ из гранатомета АГС в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 100 украинских военных, 9 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.
Танк Т-90М Прорыв ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 13:27Специальная военная операция на Украине
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала