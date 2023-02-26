https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854402655.html
ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше ста военных ВСУ
ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше ста военных ВСУ - РИА Новости, 26.02.2023
ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше ста военных ВСУ
"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 100 украинских военных, 9 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:25
2023-02-26T13:25
2023-02-26T13:33
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 100 украинских военных, 9 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230226/porazhenie-1854402745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
13:25 26.02.2023 (обновлено: 13:33 26.02.2023)
ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше ста военных ВСУ
Минобороны: ВСУ России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше ста военных ВСУ