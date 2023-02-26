https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854402655.html

ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше ста военных ВСУ

ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше ста военных ВСУ - РИА Новости, 26.02.2023

ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше ста военных ВСУ

"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 100 украинских военных, 9 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T13:25

2023-02-26T13:25

2023-02-26T13:33

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 100 украинских военных, 9 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230226/porazhenie-1854402745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность