https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854375790.html
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы - РИА Новости, 26.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном две украинские гаубицы Д-30 вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, сообщил в воскресенье РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:16
2023-02-26T10:16
2023-02-26T10:16
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном две украинские гаубицы Д-30 вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, сообщил в воскресенье РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Артиллерийским огнем в районе села Тягинка уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери - 5 погибших военных ВСУ, 2 раненых. Также в районе Антоновки уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, там потери противника - 4 погибших военных ВСУ, 3 раненых", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854373909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном