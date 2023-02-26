https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854375790.html

Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы

Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы - РИА Новости, 26.02.2023

Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном две украинские гаубицы Д-30 вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, сообщил в воскресенье РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T10:16

2023-02-26T10:16

2023-02-26T10:16

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном две украинские гаубицы Д-30 вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, сообщил в воскресенье РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Артиллерийским огнем в районе села Тягинка уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери - 5 погибших военных ВСУ, 2 раненых. Также в районе Антоновки уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, там потери противника - 4 погибших военных ВСУ, 3 раненых", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854373909.html

херсон

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсон, вооруженные силы украины, безопасность