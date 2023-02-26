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Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы - РИА Новости, 26.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854375790.html
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы - РИА Новости, 26.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном две украинские гаубицы Д-30 вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, сообщил в воскресенье РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:16
2023-02-26T10:16
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном две украинские гаубицы Д-30 вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, сообщил в воскресенье РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Артиллерийским огнем в районе села Тягинка уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери - 5 погибших военных ВСУ, 2 раненых. Также в районе Антоновки уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, там потери противника - 4 погибших военных ВСУ, 3 раненых", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854373909.html
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херсон, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Безопасность
10:16 26.02.2023
 
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы

Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном две украинские гаубицы Д-30 вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, сообщил в воскресенье РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Артиллерийским огнем в районе села Тягинка уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери - 5 погибших военных ВСУ, 2 раненых. Также в районе Антоновки уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, там потери противника - 4 погибших военных ВСУ, 3 раненых", - сказал собеседник агентства.
Военнослужащие артиллерийского расчета Вооруженных сил России работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 09:57Специальная военная операция на Украине
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую РЛС AN/TPQ
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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