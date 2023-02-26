https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854363797.html
ВСУ не хватает спецтехники для эвакуации раненых, заявил Марочко
ВСУ не хватает спецтехники для эвакуации раненых, заявил Марочко - РИА Новости, 26.02.2023
ВСУ не хватает спецтехники для эвакуации раненых, заявил Марочко
В украинских войсках отмечается нехватка специализированной техники для эвакуации раненых, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T08:20
2023-02-26T08:20
2023-02-26T09:50
специальная военная операция на украине
киев
луганская народная республика
украина
андрей марочко
нато
в мире
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. В украинских войсках отмечается нехватка специализированной техники для эвакуации раненых, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Поставляемая странами входящих в блок НАТО техника не предполагает эвакуацию раненых с поле боя. В связи с этим ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) вынуждены переоборудовать под эти цели гражданские автомобили, которые имеют низкую проходимость и не отвечают санитарным требованиям. Это в свою очередь ведет к увеличению потерь в украинской армии", - сообщил Марочко.
https://ria.ru/20230226/dorogi-1854360918.html
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луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, луганская народная республика, украина, андрей марочко, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, НАТО, В мире
08:20 26.02.2023 (обновлено: 09:50 26.02.2023)
ВСУ не хватает спецтехники для эвакуации раненых, заявил Марочко
Эксперт Марочко: ВСУ не хватает спецтехники для эвакуации раненых, что увеличивает потери