https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854363797.html

ВСУ не хватает спецтехники для эвакуации раненых, заявил Марочко

ВСУ не хватает спецтехники для эвакуации раненых, заявил Марочко - РИА Новости, 26.02.2023

ВСУ не хватает спецтехники для эвакуации раненых, заявил Марочко

В украинских войсках отмечается нехватка специализированной техники для эвакуации раненых, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T08:20

2023-02-26T08:20

2023-02-26T09:50

специальная военная операция на украине

киев

луганская народная республика

украина

андрей марочко

нато

в мире

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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. В украинских войсках отмечается нехватка специализированной техники для эвакуации раненых, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Поставляемая странами входящих в блок НАТО техника не предполагает эвакуацию раненых с поле боя. В связи с этим ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) вынуждены переоборудовать под эти цели гражданские автомобили, которые имеют низкую проходимость и не отвечают санитарным требованиям. Это в свою очередь ведет к увеличению потерь в украинской армии", - сообщил Марочко.

https://ria.ru/20230226/dorogi-1854360918.html

киев

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, луганская народная республика, украина, андрей марочко, нато, в мире