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Корабль на замену неисправному "Союзу МС-22" пристыковался к МКС - РИА Новости, 26.02.2023
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Корабль на замену неисправному "Союзу МС-22" пристыковался к МКС
Корабль на замену неисправному "Союзу МС-22" пристыковался к МКС - РИА Новости, 26.02.2023
Корабль на замену неисправному "Союзу МС-22" пристыковался к МКС
Корабль "Союз МС-23", на котором вернутся члены экипажа "Союза МС-22" с неисправной системой терморегулирования, пристыковался к Международной космической... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T04:04
2023-02-26T04:29
космос - риа наука
земля
байконур (город)
олег кононенко
николай чуб
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 фев — РИА Новости. Корабль "Союз МС-23", на котором вернутся члены экипажа "Союза МС-22" с неисправной системой терморегулирования, пристыковался к Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами, где идет трансляция стыковки.Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с Байконура в 3.24 мск 24 февраля. Полет корабля к станции после выведения на орбиту прошел по традиционной двухсуточной схеме.Планируется, что экипаж "Союза МС-22" — российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио, — вернутся на новом корабле 27 сентября 2023 года. "Союз МС-23" пробудет на орбите 215 суток, а экспедиция Прокопьева, Петелина и Рубио суммарно продлится более 370 суток и станет рекордной в истории МКС.Система охлаждения "Союза МС-22" перестала работать, после того, как его радиатор повредился из-за микрометеорита 15 декабря 2022 года. Сейчас температура в корабле поддерживается с помощью дополнительного охлаждения от основной системы станции.При посадке на "Союзе МС-22" пространство внутри корабля могло бы критически нагреться, поэтому космонавтов решили возвращать на следующем корабле, который отправили без экипажа. Вместо этого в него положили 429 килограммов дополнительных грузов, которые понадобятся для продления миссии.Космонавты разгрузят новый корабль, а затем подготовят его к своему возвращению на Землю. В него из "Союза МС-23" перенесут кресла Прокопьева и Петелина, а ложемент Рубио достанут из Crew Dragon. Его установили там на случай, если до прибытия нового корабля на МКС произойдет еще одна нештатная ситуация, которая потребует срочной эвакуации. Таким образом двое космонавтов не так сильно нагревали бы корабль, как полноценный экипаж.Из-за того, что миссия продлилась, на полгода "съехала" почти вся российская программа. Следующий экипаж — россиян Олега Кононенко и Николая Чуба с американкой Лорал О'Харой — пересадили на "Союз МС-24" осенью 2023 года. Полет белорусской космонавтки также отложили на полгода. Научная программа не пострадает. Космонавты на станции займутся экспериментами следующих экипажей и завершат свою программу выходов в открытый космос, часть из которых перенесли после разгерметизации.
https://ria.ru/20230216/kosmos-1852356070.html
https://ria.ru/20230210/mks-1851040753.html
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космос - риа наука, земля, байконур (город), олег кононенко, николай чуб, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Земля, Байконур (город), Олег Кононенко, Николай Чуб, Центр управления полетами, Международная космическая станция (МКС)
04:04 26.02.2023 (обновлено: 04:29 26.02.2023)
 
Корабль на замену неисправному "Союзу МС-22" пристыковался к МКС

"Союз МС-23" на замену неисправному кораблю пристыковался к МКС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкТрансляция пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с беспилотным кораблем "Союз МС-23" на экране в Центре управления полетами (ЦУП) в Королёве
Трансляция пуска ракеты-носителя Союз-2.1а с беспилотным кораблем Союз МС-23 на экране в Центре управления полетами (ЦУП) в Королёве - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Трансляция пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с беспилотным кораблем "Союз МС-23" на экране в Центре управления полетами (ЦУП) в Королёве. Архивное фото
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 фев — РИА Новости. Корабль "Союз МС-23", на котором вернутся члены экипажа "Союза МС-22" с неисправной системой терморегулирования, пристыковался к Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами, где идет трансляция стыковки.
"Есть касание, есть механический захват", — сообщил диктор в ЦУПе.
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с Байконура в 3.24 мск 24 февраля. Полет корабля к станции после выведения на орбиту прошел по традиционной двухсуточной схеме.
Планируется, что экипаж "Союза МС-22" — российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио, — вернутся на новом корабле 27 сентября 2023 года. "Союз МС-23" пробудет на орбите 215 суток, а экспедиция Прокопьева, Петелина и Рубио суммарно продлится более 370 суток и станет рекордной в истории МКС.
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Система охлаждения "Союза МС-22" перестала работать, после того, как его радиатор повредился из-за микрометеорита 15 декабря 2022 года. Сейчас температура в корабле поддерживается с помощью дополнительного охлаждения от основной системы станции.
При посадке на "Союзе МС-22" пространство внутри корабля могло бы критически нагреться, поэтому космонавтов решили возвращать на следующем корабле, который отправили без экипажа. Вместо этого в него положили 429 килограммов дополнительных грузов, которые понадобятся для продления миссии.
Космонавты разгрузят новый корабль, а затем подготовят его к своему возвращению на Землю. В него из "Союза МС-23" перенесут кресла Прокопьева и Петелина, а ложемент Рубио достанут из Crew Dragon. Его установили там на случай, если до прибытия нового корабля на МКС произойдет еще одна нештатная ситуация, которая потребует срочной эвакуации. Таким образом двое космонавтов не так сильно нагревали бы корабль, как полноценный экипаж.
Из-за того, что миссия продлилась, на полгода "съехала" почти вся российская программа. Следующий экипаж — россиян Олега Кононенко и Николая Чуба с американкой Лорал О'Харой — пересадили на "Союз МС-24" осенью 2023 года. Полет белорусской космонавтки также отложили на полгода. Научная программа не пострадает. Космонавты на станции займутся экспериментами следующих экипажей и завершат свою программу выходов в открытый космос, часть из которых перенесли после разгерметизации.
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Космос - РИА НаукаЗемляБайконур (город)Олег КононенкоНиколай ЧубЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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