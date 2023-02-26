https://ria.ru/20230226/soyuz-1854346200.html
Корабль "Союз МС-23" пристыкуется к МКС в воскресенье
Корабль "Союз МС-23" пристыкуется к МКС в воскресенье - РИА Новости, 26.02.2023
Корабль "Союз МС-23" пристыкуется к МКС в воскресенье
Корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" пристыкуется рано утром 26 февраля к Международной космической станции, сообщили ранее в... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T00:14
2023-02-26T00:14
2023-02-26T00:14
космос - риа наука
байконур (город)
земля
сша
сергей крикалев
олег кононенко
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854094641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2299327cb774a994ffee371971bce54d.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" пристыкуется рано утром 26 февраля к Международной космической станции, сообщили ранее в "Роскосмосе". Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 3.24 мск 24 февраля. Через девять минут "Союз МС-23" был выведен на орбиту и начал самостоятельный полет к МКС. В этот раз была применена традиционная двухсуточная схема полета. Стыковка ожидается в 4:01 мск 26 февраля. Как сообщил ранее исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев, у космонавтов на станции не будет возможности ручного дистанционного управления беспилотным кораблем. Однако на "Союзе МС-23" достаточно топлива, чтобы пристыковаться к станции со второй попытки к какому-нибудь другому модулю МКС, если первый заход на модуль "Поиск" будет неудачным. На новом корабле в сентябре 2023 года вернется на землю экипаж неисправного "Союза МС-22" - российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что полет "Союза МС-23" продлится 215 суток, а его посадка запланирована на 27 сентября. Миссия Прокопьева, Петелина и Рубио, таким образом, продлится более 370 суток и станет рекордной в истории МКС. "Союз МС-22" был поврежден микрометеоритом 15 декабря 2022 года. Из его пробитого радиатора вышел хладагент, а система терморегулирования потеряла работоспособность. Корабль начал нагреваться, но космонавты парировали этот процесс, проведя в него дополнительное охлаждение от основной системы станции. При посадке пространство внутри корабля без системы терморегулирования могло бы нагреться до 70 градусов, поэтому экипаж решили возвращать на другом корабле - следующем "Союз МС-23". Корабль прилетит без экипажа, но с 429 килограммами дополнительных грузов, которые понадобятся для продления миссии более чем на полгода. После стыковки космонавты сначала разгрузят новый корабль, а затем подготовят его к своему возвращению на Землю. Прокопьев с Петелиным перенесут в "Союз МС-23" свои кресла из старого корабля, а Рубио из Crew Dragon. Его ложемент установили в американском корабле на случай, если до прибытия нового корабля на МКС произойдет еще одна нештатная ситуация, которая потребует срочной эвакуации. Как сообщили в "Роскосмосе", двое космонавтов не так сильно будут нагревать корабль, как полноценный экипаж. Кроме того, ожидается, что в апреле "Союз МС-23" перестыкуют с модуля "Поиск" на Узловой модуль (УМ) "Причал". Из-за того, что миссия была продлена, на полгода "съехала" почти вся российская программа. Полет россиян Олега Кононенко и Николая Чуба с американкой Лорал О'Хара, первоначально входивших в экипаж "Союза МС-23", состоится на "Союзе МС-24" осенью 2023 года. Кроме того, весной 2024 года на МКС полетит белорусская космонавтка, которая должна была отправиться туда осенью 2023 года. В то же время научная программа не пострадает. Она свёрстана на год, а космонавты, находящиеся сейчас на станции, подготовлены к проведению экспериментов. Более того, Прокопьев с Петелиным успеют завершить свою программу выходов в открытый космос, часть из которых была перенесена после разгерметизации. До этого на станции уже были организованы две миссии продолжительностью около года. В 2015-2016 года россиянин Михаил Корниенко и американец Скотт Келли провели 340 дней на МКС. В 2021 году российский космонавт Петр Дубров и астронавт США Марк Ванде Хай, прилетевшие на "Союзе МС-18", задержались на орбите, потому что отдали свои места актрисе Юлии Пересильд и режиссёру Климу Шипенко, которые в течение 12 дней снимали на МКС фильм "Вызов". Дубров с Ванде Хаем вернулись в марте 2022 года после более чем 355 суток в космосе.
https://ria.ru/20230216/kosmos-1852356070.html
https://ria.ru/20230210/mks-1851040753.html
https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html
байконур (город)
земля
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854094641_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_5387f27a5d4b1caeee9152236c6ed651.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, байконур (город), земля, сша, сергей крикалев, олег кононенко, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, общество
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Земля, США, Сергей Крикалев, Олег Кононенко, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX, Общество
Корабль "Союз МС-23" пристыкуется к МКС в воскресенье
"Союз МС-23" на замену поврежденному кораблю пристыкуется к МКС в воскресенье
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" пристыкуется рано утром 26 февраля к Международной космической станции, сообщили ранее в "Роскосмосе
".
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур
в 3.24 мск 24 февраля. Через девять минут "Союз МС-23" был выведен на орбиту и начал самостоятельный полет к МКС. В этот раз была применена традиционная двухсуточная схема полета. Стыковка ожидается в 4:01 мск 26 февраля.
Как сообщил ранее исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев
, у космонавтов на станции не будет возможности ручного дистанционного управления беспилотным кораблем. Однако на "Союзе МС-23" достаточно топлива, чтобы пристыковаться к станции со второй попытки к какому-нибудь другому модулю МКС, если первый заход на модуль "Поиск" будет неудачным.
На новом корабле в сентябре 2023 года вернется на землю экипаж неисправного "Союза МС-22" - российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что полет "Союза МС-23" продлится 215 суток, а его посадка запланирована на 27 сентября. Миссия Прокопьева, Петелина и Рубио, таким образом, продлится более 370 суток и станет рекордной в истории МКС.
"Союз МС-22" был поврежден микрометеоритом 15 декабря 2022 года. Из его пробитого радиатора вышел хладагент, а система терморегулирования потеряла работоспособность. Корабль начал нагреваться, но космонавты парировали этот процесс, проведя в него дополнительное охлаждение от основной системы станции.
При посадке пространство внутри корабля без системы терморегулирования могло бы нагреться до 70 градусов, поэтому экипаж решили возвращать на другом корабле - следующем "Союз МС-23". Корабль прилетит без экипажа, но с 429 килограммами дополнительных грузов, которые понадобятся для продления миссии более чем на полгода.
После стыковки космонавты сначала разгрузят новый корабль, а затем подготовят его к своему возвращению на Землю
. Прокопьев с Петелиным перенесут в "Союз МС-23" свои кресла из старого корабля, а Рубио из Crew
Dragon. Его ложемент установили в американском корабле на случай, если до прибытия нового корабля на МКС произойдет еще одна нештатная ситуация, которая потребует срочной эвакуации. Как сообщили в "Роскосмосе", двое космонавтов не так сильно будут нагревать корабль, как полноценный экипаж.
Кроме того, ожидается, что в апреле "Союз МС-23" перестыкуют с модуля "Поиск" на Узловой модуль (УМ) "Причал".
Из-за того, что миссия была продлена, на полгода "съехала" почти вся российская программа. Полет россиян Олега Кононенко
и Николая Чуба с американкой Лорал О'Хара, первоначально входивших в экипаж "Союза МС-23", состоится на "Союзе МС-24" осенью 2023 года. Кроме того, весной 2024 года на МКС полетит белорусская космонавтка, которая должна была отправиться туда осенью 2023 года.
В то же время научная программа не пострадает. Она свёрстана на год, а космонавты, находящиеся сейчас на станции, подготовлены к проведению экспериментов. Более того, Прокопьев с Петелиным успеют завершить свою программу выходов в открытый космос, часть из которых была перенесена после разгерметизации.
До этого на станции уже были организованы две миссии продолжительностью около года. В 2015-2016 года россиянин Михаил Корниенко
и американец Скотт Келли
провели 340 дней на МКС. В 2021 году российский космонавт Петр Дубров
и астронавт США
Марк Ванде Хай, прилетевшие на "Союзе МС-18", задержались на орбите, потому что отдали свои места актрисе Юлии Пересильд
и режиссёру Климу Шипенко
, которые в течение 12 дней снимали на МКС фильм "Вызов". Дубров с Ванде Хаем вернулись в марте 2022 года после более чем 355 суток в космосе.