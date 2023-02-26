https://ria.ru/20230226/soyuz-1854346200.html

Корабль "Союз МС-23" пристыкуется к МКС в воскресенье

Корабль "Союз МС-23" пристыкуется к МКС в воскресенье - РИА Новости, 26.02.2023

Корабль "Союз МС-23" пристыкуется к МКС в воскресенье

Корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" пристыкуется рано утром 26 февраля к Международной космической станции, сообщили ранее в... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T00:14

2023-02-26T00:14

2023-02-26T00:14

космос - риа наука

байконур (город)

земля

сша

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роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" пристыкуется рано утром 26 февраля к Международной космической станции, сообщили ранее в "Роскосмосе". Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 3.24 мск 24 февраля. Через девять минут "Союз МС-23" был выведен на орбиту и начал самостоятельный полет к МКС. В этот раз была применена традиционная двухсуточная схема полета. Стыковка ожидается в 4:01 мск 26 февраля. Как сообщил ранее исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев, у космонавтов на станции не будет возможности ручного дистанционного управления беспилотным кораблем. Однако на "Союзе МС-23" достаточно топлива, чтобы пристыковаться к станции со второй попытки к какому-нибудь другому модулю МКС, если первый заход на модуль "Поиск" будет неудачным. На новом корабле в сентябре 2023 года вернется на землю экипаж неисправного "Союза МС-22" - российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что полет "Союза МС-23" продлится 215 суток, а его посадка запланирована на 27 сентября. Миссия Прокопьева, Петелина и Рубио, таким образом, продлится более 370 суток и станет рекордной в истории МКС. "Союз МС-22" был поврежден микрометеоритом 15 декабря 2022 года. Из его пробитого радиатора вышел хладагент, а система терморегулирования потеряла работоспособность. Корабль начал нагреваться, но космонавты парировали этот процесс, проведя в него дополнительное охлаждение от основной системы станции. При посадке пространство внутри корабля без системы терморегулирования могло бы нагреться до 70 градусов, поэтому экипаж решили возвращать на другом корабле - следующем "Союз МС-23". Корабль прилетит без экипажа, но с 429 килограммами дополнительных грузов, которые понадобятся для продления миссии более чем на полгода. После стыковки космонавты сначала разгрузят новый корабль, а затем подготовят его к своему возвращению на Землю. Прокопьев с Петелиным перенесут в "Союз МС-23" свои кресла из старого корабля, а Рубио из Crew Dragon. Его ложемент установили в американском корабле на случай, если до прибытия нового корабля на МКС произойдет еще одна нештатная ситуация, которая потребует срочной эвакуации. Как сообщили в "Роскосмосе", двое космонавтов не так сильно будут нагревать корабль, как полноценный экипаж. Кроме того, ожидается, что в апреле "Союз МС-23" перестыкуют с модуля "Поиск" на Узловой модуль (УМ) "Причал". Из-за того, что миссия была продлена, на полгода "съехала" почти вся российская программа. Полет россиян Олега Кононенко и Николая Чуба с американкой Лорал О'Хара, первоначально входивших в экипаж "Союза МС-23", состоится на "Союзе МС-24" осенью 2023 года. Кроме того, весной 2024 года на МКС полетит белорусская космонавтка, которая должна была отправиться туда осенью 2023 года. В то же время научная программа не пострадает. Она свёрстана на год, а космонавты, находящиеся сейчас на станции, подготовлены к проведению экспериментов. Более того, Прокопьев с Петелиным успеют завершить свою программу выходов в открытый космос, часть из которых была перенесена после разгерметизации. До этого на станции уже были организованы две миссии продолжительностью около года. В 2015-2016 года россиянин Михаил Корниенко и американец Скотт Келли провели 340 дней на МКС. В 2021 году российский космонавт Петр Дубров и астронавт США Марк Ванде Хай, прилетевшие на "Союзе МС-18", задержались на орбите, потому что отдали свои места актрисе Юлии Пересильд и режиссёру Климу Шипенко, которые в течение 12 дней снимали на МКС фильм "Вызов". Дубров с Ванде Хаем вернулись в марте 2022 года после более чем 355 суток в космосе.

https://ria.ru/20230216/kosmos-1852356070.html

https://ria.ru/20230210/mks-1851040753.html

https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html

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космос - риа наука, байконур (город), земля, сша, сергей крикалев, олег кононенко, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, общество