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МИД Иордании рассказал о новых договоренностях между Палестиной и Израилем - РИА Новости, 26.02.2023
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МИД Иордании рассказал о новых договоренностях между Палестиной и Израилем
МИД Иордании рассказал о новых договоренностях между Палестиной и Израилем - РИА Новости, 26.02.2023
МИД Иордании рассказал о новых договоренностях между Палестиной и Израилем
Палестина и Израиль по результатам пятисторонней встречи в иорданской Акабе договорились соблюдать все подписанные соглашения, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T19:33
2023-02-26T20:12
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АММАН, 26 фев — РИА Новости. Палестина и Израиль по результатам пятисторонней встречи в иорданской Акабе договорились соблюдать все подписанные соглашения, говорится в заявлении МИД Иордании.Заседание по вопросу снижения напряженности в регионе состоялось сегодня. На встрече помимо Иордании и Палестины также были делегации из США, Израиля и Египта.Отмечается, что Израиль обязался прекратить обсуждение строительства новых поселений в течение четырех месяцев и утверждение любых новых форпостов (незаконно построенных поселений) в течение полугода.Согласно заявлению, посетившие Акабу пять участников договорились провести следующую встречу в этом формате в марте в египетском городе Шарм-эш-Шейх.
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в мире, израиль, палестина, иордания
В мире, Израиль, Палестина, Иордания
19:33 26.02.2023 (обновлено: 20:12 26.02.2023)
 
МИД Иордании рассказал о новых договоренностях между Палестиной и Израилем

МИД Иордании: Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные ранее соглашения

CC BY-SA 4.0 / Rolfcosar / Akaba - Hotel- und Strandzone - vorne die Burg Mamluk / Cropped imageАкаба, Иордания
Акаба, Иордания - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
CC BY-SA 4.0 / Rolfcosar / Akaba - Hotel- und Strandzone - vorne die Burg Mamluk / Cropped image
Акаба, Иордания. Архивное фото
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АММАН, 26 фев — РИА Новости. Палестина и Израиль по результатам пятисторонней встречи в иорданской Акабе договорились соблюдать все подписанные соглашения, говорится в заявлении МИД Иордании.
Заседание по вопросу снижения напряженности в регионе состоялось сегодня. На встрече помимо Иордании и Палестины также были делегации из США, Израиля и Египта.

"Палестинская и израильская сторона подтвердили, что будут соблюдать все ранее заключенные между ними соглашения, работать над достижением справедливого и постоянного мира, и подчеркнули необходимость деэскалации на местах и предотвращения насилия", — говорится в заявлении.

Отмечается, что Израиль обязался прекратить обсуждение строительства новых поселений в течение четырех месяцев и утверждение любых новых форпостов (незаконно построенных поселений) в течение полугода.
Согласно заявлению, посетившие Акабу пять участников договорились провести следующую встречу в этом формате в марте в египетском городе Шарм-эш-Шейх.
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