https://ria.ru/20230226/sholts-1854428724.html

Шольц раскритиковал мирную инициативу Китая по Украине

Шольц раскритиковал мирную инициативу Китая по Украине - РИА Новости, 26.02.2023

Шольц раскритиковал мирную инициативу Китая по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине из-за отсутствия пункта о выводе российских войск. Его цитирует Die... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T17:02

2023-02-26T17:02

2023-02-26T17:28

политика

китай

украина

киев

олаф шольц

владимир зеленский

германия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848205330_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e7c672ebc023bbc220a14e1c3babc561.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине из-за отсутствия пункта о выводе российских войск. Его цитирует Die Welt.В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.

https://ria.ru/20230226/territorii-1854423080.html

китай

украина

киев

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, китай, украина, киев, олаф шольц, владимир зеленский, германия, россия