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Шольц раскритиковал мирную инициативу Китая по Украине - РИА Новости, 26.02.2023
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Шольц раскритиковал мирную инициативу Китая по Украине
Шольц раскритиковал мирную инициативу Китая по Украине - РИА Новости, 26.02.2023
Шольц раскритиковал мирную инициативу Китая по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине из-за отсутствия пункта о выводе российских войск. Его цитирует Die... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T17:02
2023-02-26T17:28
политика
китай
украина
киев
олаф шольц
владимир зеленский
германия
россия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине из-за отсутствия пункта о выводе российских войск. Его цитирует Die Welt.В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
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политика, китай, украина, киев, олаф шольц, владимир зеленский, германия, россия
Политика, Китай, Украина, Киев, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Германия, Россия
17:02 26.02.2023 (обновлено: 17:28 26.02.2023)
 
Шольц раскритиковал мирную инициативу Китая по Украине

Канцлер ФРГ Шольц назвал вывод российских войск недостающим пунктом плана Китая по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине из-за отсутствия пункта о выводе российских войск. Его цитирует Die Welt.

"С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены", — сказал он во время своего субботнего визита в Индию.

В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
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