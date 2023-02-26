https://ria.ru/20230226/sezd-1854419905.html

В Москве перекрыли съезд с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону ТТК

В Москве перекрыли съезд с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону ТТК - РИА Новости, 26.02.2023

В Москве перекрыли съезд с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону ТТК

Перекрыт съезд с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону ТТК после аварии в Лефортовском тоннеле Москвы, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T15:58

2023-02-26T15:58

2023-02-26T15:58

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Перекрыт съезд с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону ТТК после аварии в Лефортовском тоннеле Москвы, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. Ранее сообщалось, что грузовик столкнулся с автомобилем и опрокинулся в Лефортовском тоннеле в Москве, движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто. На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. "Перекрыт съезд с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону ТТК", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230226/dtp-1854409059.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры ДТП в Лефортовском тоннеле В Лефортовском тоннеле грузовой автомобиль столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто. 2023-02-26T15:58 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, авто