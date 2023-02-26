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Зеленский подписал указы о новых санкциях против россиян - РИА Новости, 26.02.2023
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Зеленский подписал указы о новых санкциях против россиян
Зеленский подписал указы о новых санкциях против россиян - РИА Новости, 26.02.2023
Зеленский подписал указы о новых санкциях против россиян
Владимир Зеленский заявил, что подписал три указа о введении санкций против граждан России. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T21:24
2023-02-26T22:01
россия
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
санкции в отношении россии
в мире
украина
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал три указа о введении санкций против граждан России. По его словам, в частности, санкции введены против граждан России, причастных к спорту, а также "тех, кто помогает держать структуры наемников в России". Самих указов о введении новых санкций на сайте офиса Зеленского пока нет.
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россия, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции в отношении россии, в мире, украина
Россия, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Санкции в отношении России, В мире, Украина
21:24 26.02.2023 (обновлено: 22:01 26.02.2023)
 
Зеленский подписал указы о новых санкциях против россиян

Зеленский заявил, что подписал три указа о введении новых санкций против россиян

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал три указа о введении санкций против граждан России.
"Подписал три указа для реализации решений СНБО", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении, которое разместил в Telegram-канале.
По его словам, в частности, санкции введены против граждан России, причастных к спорту, а также "тех, кто помогает держать структуры наемников в России".
Самих указов о введении новых санкций на сайте офиса Зеленского пока нет.
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РоссияВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСанкции в отношении РоссииВ миреУкраина
 
 
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