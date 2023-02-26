https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854458383.html

Зеленский подписал указы о новых санкциях против россиян

Зеленский подписал указы о новых санкциях против россиян - РИА Новости, 26.02.2023

Зеленский подписал указы о новых санкциях против россиян

Владимир Зеленский заявил, что подписал три указа о введении санкций против граждан России. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T21:24

2023-02-26T21:24

2023-02-26T22:01

россия

владимир зеленский

совет национальной безопасности и обороны украины

санкции в отношении россии

в мире

украина

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал три указа о введении санкций против граждан России. По его словам, в частности, санкции введены против граждан России, причастных к спорту, а также "тех, кто помогает держать структуры наемников в России". Самих указов о введении новых санкций на сайте офиса Зеленского пока нет.

https://ria.ru/20230205/ukraina-1849806185.html

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россия, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции в отношении россии, в мире, украина