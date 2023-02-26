https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854423347.html
Эксперт прокомментировал новый пакет антироссийских санкций ЕС
Эксперт прокомментировал новый пакет антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 26.02.2023
Эксперт прокомментировал новый пакет антироссийских санкций ЕС
Новый пакет санкций против России не стал шокирующим, но показал, что стране рано расслабляться и нужно продолжать поиски решения независимой от западных стран... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T16:27
2023-02-26T16:27
2023-02-26T16:27
экономика
россия
в мире
санкции в отношении россии
евросоюз
совет евросоюза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879908_0:80:3090:1818_1920x0_80_0_0_d919b08c9388f61d16152b3fb85ff6d9.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций против России не стал шокирующим, но показал, что стране рано расслабляться и нужно продолжать поиски решения независимой от западных стран системы расчетов и работать над импортозамещением, заявил РИА Новости программный директор РСМД Иван Тимофеев. В субботу Совет Евросоюза в рамках нового, десятого пакета санкций против России запретил транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения из-за опасений обхода европейских санкций, а также ввел санкции против российских банков, которые ранее под ограничения не попадали. "Не могу сказать, что это что-то шокирующее в сравнении с прошлым годом, но достаточно масштабное. Те, кто у нас расслабился и посчитал, что мы научились жить в новой реальности – очевидно, нет. Остаются две базовые задачи: независимая от Запада система расчетов и импортозамещение либо поиск альтернативных поставщиков, уход от зависимости от Запада", - сказал Тимофеев. Санкции, добавил он, коснулись некоторых российских банков, которые раньше под них не попадали – это означает, что для российских импортеров и экспортеров сужаются возможности использования транзакций в долларах и евро для международных операций, в целом финансовое окно во внешний мир становится все уже. Ограничения против журналистов, уточнил Тимофеев, на экономике не скажутся, это политический шаг, хотя и ожидаемый. "Новые санкции стали холодным душем, напоминая, что эти задачи, по системе расчетов и импортозамещению, требуют дальнейшей работы", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20230226/rim-1854349959.html
https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854352598.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879908_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2d0b14dc7f17f0d7b7424b04da297d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, в мире, санкции в отношении россии, евросоюз, совет евросоюза
Экономика, Россия, В мире, Санкции в отношении России, Евросоюз, Совет Евросоюза
Эксперт прокомментировал новый пакет антироссийских санкций ЕС
Политолог Тимофеев призвал продолжать работу над импортозамещением из-за новых санкций ЕС
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций против России не стал шокирующим, но показал, что стране рано расслабляться и нужно продолжать поиски решения независимой от западных стран системы расчетов и работать над импортозамещением, заявил РИА Новости программный директор РСМД Иван Тимофеев.
В субботу Совет Евросоюза
в рамках нового, десятого пакета санкций против России запретил транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения из-за опасений обхода европейских санкций, а также ввел санкции против российских банков, которые ранее под ограничения не попадали.
"Не могу сказать, что это что-то шокирующее в сравнении с прошлым годом, но достаточно масштабное. Те, кто у нас расслабился и посчитал, что мы научились жить в новой реальности – очевидно, нет. Остаются две базовые задачи: независимая от Запада система расчетов и импортозамещение либо поиск альтернативных поставщиков, уход от зависимости от Запада", - сказал Тимофеев.
Санкции, добавил он, коснулись некоторых российских банков, которые раньше под них не попадали – это означает, что для российских импортеров и экспортеров сужаются возможности использования транзакций в долларах и евро для международных операций, в целом финансовое окно во внешний мир становится все уже.
"Важно отметить санкции в отношении бытовой электроники: если раньше параллельный импорт был оптимальным решением, поскольку речь шла о бойкоте со стороны отдельных компаний, но санкций не было, то теперь участие в параллельном импорте наших зарубежных контрагентов для них самих становится рискованным. В случае с США
речь уже пойдет об уголовном преследовании", - добавил эксперт.
Ограничения против журналистов, уточнил Тимофеев, на экономике не скажутся, это политический шаг, хотя и ожидаемый.
"Новые санкции стали холодным душем, напоминая, что эти задачи, по системе расчетов и импортозамещению, требуют дальнейшей работы", - заключил эксперт.