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Эксперт прокомментировал новый пакет антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 26.02.2023
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Эксперт прокомментировал новый пакет антироссийских санкций ЕС
Эксперт прокомментировал новый пакет антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 26.02.2023
Эксперт прокомментировал новый пакет антироссийских санкций ЕС
Новый пакет санкций против России не стал шокирующим, но показал, что стране рано расслабляться и нужно продолжать поиски решения независимой от западных стран... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T16:27
2023-02-26T16:27
экономика
россия
в мире
санкции в отношении россии
евросоюз
совет евросоюза
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций против России не стал шокирующим, но показал, что стране рано расслабляться и нужно продолжать поиски решения независимой от западных стран системы расчетов и работать над импортозамещением, заявил РИА Новости программный директор РСМД Иван Тимофеев. В субботу Совет Евросоюза в рамках нового, десятого пакета санкций против России запретил транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения из-за опасений обхода европейских санкций, а также ввел санкции против российских банков, которые ранее под ограничения не попадали. "Не могу сказать, что это что-то шокирующее в сравнении с прошлым годом, но достаточно масштабное. Те, кто у нас расслабился и посчитал, что мы научились жить в новой реальности – очевидно, нет. Остаются две базовые задачи: независимая от Запада система расчетов и импортозамещение либо поиск альтернативных поставщиков, уход от зависимости от Запада", - сказал Тимофеев. Санкции, добавил он, коснулись некоторых российских банков, которые раньше под них не попадали – это означает, что для российских импортеров и экспортеров сужаются возможности использования транзакций в долларах и евро для международных операций, в целом финансовое окно во внешний мир становится все уже. Ограничения против журналистов, уточнил Тимофеев, на экономике не скажутся, это политический шаг, хотя и ожидаемый. "Новые санкции стали холодным душем, напоминая, что эти задачи, по системе расчетов и импортозамещению, требуют дальнейшей работы", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20230226/rim-1854349959.html
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экономика, россия, в мире, санкции в отношении россии, евросоюз, совет евросоюза
Экономика, Россия, В мире, Санкции в отношении России, Евросоюз, Совет Евросоюза
16:27 26.02.2023
 
Эксперт прокомментировал новый пакет антироссийских санкций ЕС

Политолог Тимофеев призвал продолжать работу над импортозамещением из-за новых санкций ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций против России не стал шокирующим, но показал, что стране рано расслабляться и нужно продолжать поиски решения независимой от западных стран системы расчетов и работать над импортозамещением, заявил РИА Новости программный директор РСМД Иван Тимофеев.
В субботу Совет Евросоюза в рамках нового, десятого пакета санкций против России запретил транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения из-за опасений обхода европейских санкций, а также ввел санкции против российских банков, которые ранее под ограничения не попадали.
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"Не могу сказать, что это что-то шокирующее в сравнении с прошлым годом, но достаточно масштабное. Те, кто у нас расслабился и посчитал, что мы научились жить в новой реальности – очевидно, нет. Остаются две базовые задачи: независимая от Запада система расчетов и импортозамещение либо поиск альтернативных поставщиков, уход от зависимости от Запада", - сказал Тимофеев.
Санкции, добавил он, коснулись некоторых российских банков, которые раньше под них не попадали – это означает, что для российских импортеров и экспортеров сужаются возможности использования транзакций в долларах и евро для международных операций, в целом финансовое окно во внешний мир становится все уже.
"Важно отметить санкции в отношении бытовой электроники: если раньше параллельный импорт был оптимальным решением, поскольку речь шла о бойкоте со стороны отдельных компаний, но санкций не было, то теперь участие в параллельном импорте наших зарубежных контрагентов для них самих становится рискованным. В случае с США речь уже пойдет об уголовном преследовании", - добавил эксперт.
Ограничения против журналистов, уточнил Тимофеев, на экономике не скажутся, это политический шаг, хотя и ожидаемый.
"Новые санкции стали холодным душем, напоминая, что эти задачи, по системе расчетов и импортозамещению, требуют дальнейшей работы", - заключил эксперт.
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