https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854423347.html

Эксперт прокомментировал новый пакет антироссийских санкций ЕС

Эксперт прокомментировал новый пакет антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 26.02.2023

Эксперт прокомментировал новый пакет антироссийских санкций ЕС

Новый пакет санкций против России не стал шокирующим, но показал, что стране рано расслабляться и нужно продолжать поиски решения независимой от западных стран... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T16:27

2023-02-26T16:27

2023-02-26T16:27

экономика

россия

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санкции в отношении россии

евросоюз

совет евросоюза

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций против России не стал шокирующим, но показал, что стране рано расслабляться и нужно продолжать поиски решения независимой от западных стран системы расчетов и работать над импортозамещением, заявил РИА Новости программный директор РСМД Иван Тимофеев. В субботу Совет Евросоюза в рамках нового, десятого пакета санкций против России запретил транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения из-за опасений обхода европейских санкций, а также ввел санкции против российских банков, которые ранее под ограничения не попадали. "Не могу сказать, что это что-то шокирующее в сравнении с прошлым годом, но достаточно масштабное. Те, кто у нас расслабился и посчитал, что мы научились жить в новой реальности – очевидно, нет. Остаются две базовые задачи: независимая от Запада система расчетов и импортозамещение либо поиск альтернативных поставщиков, уход от зависимости от Запада", - сказал Тимофеев. Санкции, добавил он, коснулись некоторых российских банков, которые раньше под них не попадали – это означает, что для российских импортеров и экспортеров сужаются возможности использования транзакций в долларах и евро для международных операций, в целом финансовое окно во внешний мир становится все уже. Ограничения против журналистов, уточнил Тимофеев, на экономике не скажутся, это политический шаг, хотя и ожидаемый. "Новые санкции стали холодным душем, напоминая, что эти задачи, по системе расчетов и импортозамещению, требуют дальнейшей работы", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20230226/rim-1854349959.html

https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854352598.html

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экономика, россия, в мире, санкции в отношении россии, евросоюз, совет евросоюза