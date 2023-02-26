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Глава Омской области назвал американские санкции бессмысленными - РИА Новости, 26.02.2023
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Омская область
https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854363638.html
Глава Омской области назвал американские санкции бессмысленными
Глава Омской области назвал американские санкции бессмысленными - РИА Новости, 26.02.2023
Глава Омской области назвал американские санкции бессмысленными
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что санкции США бессмысленны, лишь подтверждают правильность того, что делает РФ. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T08:19
2023-02-26T08:19
омская область
омская область
александр бурков
николай шульгинов
ольга любимова
санкции в отношении россии
россия
сша
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ОМСК, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что санкции США бессмысленны, лишь подтверждают правильность того, что делает РФ. Помимо Буркова в санкционном списке есть главы республики Хакасия и Алтая, губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Саратовской области и другие российские политики. Губернатор Омской области отметил, что после ознакомления с полным списком попавших под санкции, рад был оказаться "в компании достойных и уважаемых людей". Также он сообщил, что для него не понятна роль этих санкций в глазах Запада. "Видимо, в их картине мире они должны создавать неудобства и как-то ухудшать состояние дел. Но в реальности всё выглядит иначе. Эти санкции абсолютно бессмысленны. Они лишь подтверждают правильность того, что мы делаем - работаем на нужды фронта, решаем задачи импортозамещения, отстаиваем историческую правду и суверенитет страны", - отметил глава региона в своем Telegram-канале. Новый санкционный список США пополнился более чем на 40 представителей исполнительной власти России. Среди них министр энергетики РФ Николай Шульгинов, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин. Бурков с 2014 года уже находится под санкциями Украины. Ему запрещен въезд в страну.
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омская область, александр бурков, николай шульгинов, ольга любимова, санкции в отношении россии, россия, сша
Омская область , Омская область, Александр Бурков, Николай Шульгинов, Ольга Любимова, Санкции в отношении России, Россия, США
08:19 26.02.2023
 
Глава Омской области назвал американские санкции бессмысленными

Глава Омской области Бурков назвал американские санкции бессмысленными

© Фото : Пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
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ОМСК, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что санкции США бессмысленны, лишь подтверждают правильность того, что делает РФ.
Помимо Буркова в санкционном списке есть главы республики Хакасия и Алтая, губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Саратовской области и другие российские политики.
Губернатор Омской области отметил, что после ознакомления с полным списком попавших под санкции, рад был оказаться "в компании достойных и уважаемых людей". Также он сообщил, что для него не понятна роль этих санкций в глазах Запада.
"Видимо, в их картине мире они должны создавать неудобства и как-то ухудшать состояние дел. Но в реальности всё выглядит иначе. Эти санкции абсолютно бессмысленны. Они лишь подтверждают правильность того, что мы делаем - работаем на нужды фронта, решаем задачи импортозамещения, отстаиваем историческую правду и суверенитет страны", - отметил глава региона в своем Telegram-канале.
Новый санкционный список США пополнился более чем на 40 представителей исполнительной власти России. Среди них министр энергетики РФ Николай Шульгинов, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин.
Бурков с 2014 года уже находится под санкциями Украины. Ему запрещен въезд в страну.
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Омская областьОмская областьАлександр БурковНиколай ШульгиновОльга ЛюбимоваСанкции в отношении РоссииРоссияСША
 
 
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