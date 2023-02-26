Глава Омской области назвал американские санкции бессмысленными
Глава Омской области Бурков назвал американские санкции бессмысленными
© Фото : Пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : Пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что санкции США бессмысленны, лишь подтверждают правильность того, что делает РФ.
Помимо Буркова в санкционном списке есть главы республики Хакасия и Алтая, губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Саратовской области и другие российские политики.
Губернатор Омской области отметил, что после ознакомления с полным списком попавших под санкции, рад был оказаться "в компании достойных и уважаемых людей". Также он сообщил, что для него не понятна роль этих санкций в глазах Запада.
"Видимо, в их картине мире они должны создавать неудобства и как-то ухудшать состояние дел. Но в реальности всё выглядит иначе. Эти санкции абсолютно бессмысленны. Они лишь подтверждают правильность того, что мы делаем - работаем на нужды фронта, решаем задачи импортозамещения, отстаиваем историческую правду и суверенитет страны", - отметил глава региона в своем Telegram-канале.
Новый санкционный список США пополнился более чем на 40 представителей исполнительной власти России. Среди них министр энергетики РФ Николай Шульгинов, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин.
Бурков с 2014 года уже находится под санкциями Украины. Ему запрещен въезд в страну.