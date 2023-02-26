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Постпредство России при ЕС оценило вред от нового пакета санкций
Постпредство России при ЕС оценило вред от нового пакета санкций - РИА Новости, 26.02.2023
Постпредство России при ЕС оценило вред от нового пакета санкций
Запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию, введенный Евросоюзом, наносит вред не столько России, сколько международной торговле в целом,... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T02:52
2023-02-26T02:52
2023-02-26T02:55
россия
евросоюз
совет евросоюза
санкции в отношении россии
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию, введенный Евросоюзом, наносит вред не столько России, сколько международной торговле в целом, говорится в комментарии российского постпредства при ЕС. В субботу Совет Евросоюз в рамках нового, десятого пакета санкций против России запретил транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения из-за опасений обхода европейских санкций. "Впервые ЕС включил в санкционный "пакет" запрет на транзит ряда товаров через территорию РФ. Это не что иное как попытка оказать давление на торговые связи третьих стран. Подобные действия наносят вред не столько России, сколько в целом международной торговле, создавая искусственные препятствия на пути формировавшихся годами наиболее оптимальных маршрутов доставки товаров", - говорится в комментарии.
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россия, евросоюз, совет евросоюза, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Евросоюз, Совет Евросоюза, Санкции в отношении России, Экономика
02:52 26.02.2023 (обновлено: 02:55 26.02.2023)
Постпредство России при ЕС оценило вред от нового пакета санкций
Постпредство России при ЕС: новые европейские санкции наносят вред международной торговле