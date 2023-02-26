СК возбудил уголовное дело после ДТП в Ростове, где погиб подросток
СК возбудил дело после ДТП в Ростове, где один подросток погиб и четверо пострадали
Полиция. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после аварии в Ростове-на-Дону, в которой один подросток погиб и четверо пострадали, сообщает СУСК России по Ростовской области.
Как ранее сообщало региональное управление ГИБДД, авария произошла около 1.00 мск в воскресенье в районе дома номер 60 на улице Каскадной. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель, не имеющий водительских прав, за рулем Ford Focus не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП 16-летний пассажир погиб на месте, еще четверо подростков 15-16 лет, включая водителя, были госпитализированы
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"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами)", - говорится в сообщении. Следователи провели осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев произошедшего. Назначены необходимые для следствия экспертизы.
В областной прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. "Будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетних и органов системы профилактики", - отметили в прокуратуре.
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