https://ria.ru/20230226/rassledovanie-1854422429.html

СК возбудил уголовное дело после ДТП в Ростове, где погиб подросток

СК возбудил уголовное дело после ДТП в Ростове, где погиб подросток - РИА Новости, 26.02.2023

СК возбудил уголовное дело после ДТП в Ростове, где погиб подросток

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после аварии в Ростове-на-Дону, в которой один подросток погиб и четверо пострадали,... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T16:23

2023-02-26T16:23

2023-02-26T16:23

происшествия

авто

россия

ростов-на-дону

ростовская область

гибдд мвд рф

следственный комитет россии (ск рф)

ford motor

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после аварии в Ростове-на-Дону, в которой один подросток погиб и четверо пострадали, сообщает СУСК России по Ростовской области. Как ранее сообщало региональное управление ГИБДД, авария произошла около 1.00 мск в воскресенье в районе дома номер 60 на улице Каскадной. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель, не имеющий водительских прав, за рулем Ford Focus не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП 16-летний пассажир погиб на месте, еще четверо подростков 15-16 лет, включая водителя, были госпитализированы "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами)", - говорится в сообщении. Следователи провели осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев произошедшего. Назначены необходимые для следствия экспертизы. В областной прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. "Будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетних и органов системы профилактики", - отметили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230226/dtp-1854409059.html

https://ria.ru/20220820/dtp-1810959992.html

россия

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, россия, ростов-на-дону, ростовская область, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), ford motor