https://ria.ru/20230226/ramshtayn-1854451648.html

Тысячи протестующих потребовали закрытия американской базы Рамштайн в ФРГ

Тысячи протестующих потребовали закрытия американской базы Рамштайн в ФРГ - РИА Новости, 26.02.2023

Тысячи протестующих потребовали закрытия американской базы Рамштайн в ФРГ

Тысячи людей вышли на акцию протеста возле американской авиабазы Рамштайн в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц, требуя ее закрытия. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T20:12

2023-02-26T20:12

2023-02-26T22:52

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рейнланд-пфальц

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БЕРЛИН, 26 фев — РИА Новости. Тысячи людей вышли на акцию протеста возле американской авиабазы Рамштайн в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц, требуя ее закрытия.По данным полиции, на митинге собралось около 2,5 тысячи человек. Там уточнили, что собрание в целом прошло мирно.На опубликованных участниками трансляциях видны люди, держащие плакаты с требованиями закрыть авиабазу и надписями "Ami go home (американец, отправляйся домой. — Прим. ред.)". Эти слова стали главным девизом протеста. Также протестующие требуют скорейшего проведения мирных переговоров по конфликту на Украине. Некоторые участники взяли с собой флаги России и Донецкой Народной Республики. Протестную акцию организовали десятки мирных движений в Германии, Австрии и Швейцарии. Тем не менее в манифестациях приняли участие и люди, придерживающиеся правых взглядов, теорий заговора и критикующие вакцинацию. Организаторы со сцены призвали учесть, что в нынешние времена уже не играет роли политический окрас людей, а такие точки на карте, как база Рамштайн или Бюхель, где хранится американское ядерное оружие, могут стать целью при эскалации конфликта.Как уточняется, митинг завершился у стен авиабазы в пятом часу дня по местному времени.Авиабаза на севере Германии — крупнейший опорный пункт ВВС США за пределами Штатов и их штаб-квартира в Европе (United States Air Forces in Europe, USAFE), одна из баз НАТО. На объекте дислоцированы около 15 тысяч военнослужащих и работают около 30 тысяч гражданских специалистов. Рамштайн — одна из двух баз на территории Германии, на которых, предположительно, хранятся ядерные боеголовки.Из размещенного в Рамштайне в 2011 году 603-го центра воздушных и космических операций осуществляется координация и управление беспилотниками США в Ираке, Афганистане, Сомали, Йемене и Пакистане. В Германии идет широкая общественная дискуссия о вовлеченности страны и властей в сомнительные с точки зрения международного права "войны дронов".Кроме того, на авиабазе проводятся встречи контактной группы стран НАТО и их союзников по поддержке Украины. В честь военного объекта также неофициально называют сам формат помощи Киеву со стороны его западных партнеров.

https://ria.ru/20230225/ramshtayn-1854344890.html

https://ria.ru/20230226/aktsiya-1854444622.html

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рейнланд-пфальц

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протест с требованием закрыть в Германии американскую авиабазу Рамштайн Тысячи протестующих потребовали закрытия базы США Рамштайн в ФРГ 2023-02-26T20:12 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, сша, рейнланд-пфальц, нато