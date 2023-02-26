11:16 26.02.2023 (обновлено: 14:31 26.02.2023)
Папа римский попросил прощения у россиян, сообщили в ВСС
ВСС: папа предложил украинцам и русским простить друг друга и попросил прощения у россиян
Папа Римский Франциск. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Папа римский Франциск в день православного Прощеного воскресенья попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом.
"Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры. Христианская добродетель — это взаимопрощение и защита человеческой жизни. Нет такой цели, ради которой можно жертвовать жизнями людей", — добавил Севастьянов.
В ноябре понтифик в интервью журналу "Америка", который издает орден иезуитов, заявил, что самую большую жестокость в ходе спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. В качестве примера он назвал чеченцев и бурят.
В середине декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что по дипломатическим каналам получено обращение из Ватикана с извинениями за высказывания о чеченцах и бурятах. В Москве считают инцидент исчерпанным и рассчитывают на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом.
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