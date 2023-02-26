https://ria.ru/20230226/proschenie-1854383901.html

Папа римский попросил прощения у россиян, сообщили в ВСС

Папа римский попросил прощения у россиян, сообщили в ВСС - РИА Новости, 26.02.2023

Папа римский попросил прощения у россиян, сообщили в ВСС

Папа римский Франциск в день православного Прощеного воскресенья попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T11:16

2023-02-26T11:16

2023-02-26T14:31

религия

россия

франциск (хорхе марио бергольо)

религия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Папа римский Франциск в день православного Прощеного воскресенья попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом. В ноябре понтифик в интервью журналу "Америка", который издает орден иезуитов, заявил, что самую большую жестокость в ходе спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. В качестве примера он назвал чеченцев и бурят.В середине декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что по дипломатическим каналам получено обращение из Ватикана с извинениями за высказывания о чеченцах и бурятах. В Москве считают инцидент исчерпанным и рассчитывают на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом.

https://ria.ru/20230216/frantsisk-1852402124.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, франциск (хорхе марио бергольо), религия