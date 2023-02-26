Рейтинг@Mail.ru
Папа римский попросил прощения у россиян, сообщили в ВСС - РИА Новости, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230226/proschenie-1854383901.html
Папа римский попросил прощения у россиян, сообщили в ВСС
Папа римский попросил прощения у россиян, сообщили в ВСС - РИА Новости, 26.02.2023
Папа римский попросил прощения у россиян, сообщили в ВСС
Папа римский Франциск в день православного Прощеного воскресенья попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T11:16
2023-02-26T14:31
религия
россия
франциск (хорхе марио бергольо)
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816772961_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_84c675c8b0c3fa3a850dcd2edb68833a.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Папа римский Франциск в день православного Прощеного воскресенья попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом. В ноябре понтифик в интервью журналу "Америка", который издает орден иезуитов, заявил, что самую большую жестокость в ходе спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. В качестве примера он назвал чеченцев и бурят.В середине декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что по дипломатическим каналам получено обращение из Ватикана с извинениями за высказывания о чеченцах и бурятах. В Москве считают инцидент исчерпанным и рассчитывают на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом.
https://ria.ru/20230216/frantsisk-1852402124.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816772961_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_a7d7d2ea6e2d7f23d2868370f99d3ec6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франциск (хорхе марио бергольо), религия
Религия, Россия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Религия
11:16 26.02.2023 (обновлено: 14:31 26.02.2023)
 
Папа римский попросил прощения у россиян, сообщили в ВСС

ВСС: папа предложил украинцам и русским простить друг друга и попросил прощения у россиян

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Папа Римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Папа римский Франциск в день православного Прощеного воскресенья попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом.

"Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры. Христианская добродетель — это взаимопрощение и защита человеческой жизни. Нет такой цели, ради которой можно жертвовать жизнями людей", — добавил Севастьянов.

В ноябре понтифик в интервью журналу "Америка", который издает орден иезуитов, заявил, что самую большую жестокость в ходе спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. В качестве примера он назвал чеченцев и бурят.
В середине декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что по дипломатическим каналам получено обращение из Ватикана с извинениями за высказывания о чеченцах и бурятах. В Москве считают инцидент исчерпанным и рассчитывают на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 14:01Религия
Папа римский заявил, что не задумывается об отставке
 
РелигияРоссияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Религия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала