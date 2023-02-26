https://ria.ru/20230226/primirenie-1854449169.html
Украина не будет мириться с Россией сто лет, заявил Шмыгаль
Украина не будет мириться с Россией сто лет, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 26.02.2023
Украина не будет мириться с Россией сто лет, заявил Шмыгаль
Примирение и налаживание отношений между Москвой и Киевом невозможно в ближайшие сто лет, считает украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Интервью с немецким... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T19:53
2023-02-26T19:53
2023-02-26T20:01
политика
россия
украина
денис шмыгаль
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_449:0:2254:1015_1920x0_80_0_0_6f2112e0dcb379d476eff67518c3f7a0.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Примирение и налаживание отношений между Москвой и Киевом невозможно в ближайшие сто лет, считает украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Интервью с немецким изданием Focus опубликовано на сайте правительства республики.Ранее эксперт из Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл сообщила, что политики из США советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому быть дипломатичным и подумать о возможности переговоров с Россией. Американские государственные деятели попросили его учитывать мнение стран, не присоединившихся к осуждению Москвы, и не выглядеть в глазах мирового сообщества руководителем, выступающим категорически против диалога.Россия много раз указывала на готовность к дипломатическому процессу, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на переговоры. Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
https://ria.ru/20230226/sroki-1854443968.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_466:0:1990:1143_1920x0_80_0_0_0e3c7411d856fc8aea3163ab68c19096.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский
Политика, Россия, Украина, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский
19:53 26.02.2023 (обновлено: 20:01 26.02.2023)
Украина не будет мириться с Россией сто лет, заявил Шмыгаль
Премьер Украины Шмыгаль исключил примирение с Россией в течение ста лет