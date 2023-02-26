https://ria.ru/20230226/primirenie-1854449169.html

Украина не будет мириться с Россией сто лет, заявил Шмыгаль

Украина не будет мириться с Россией сто лет, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 26.02.2023

Украина не будет мириться с Россией сто лет, заявил Шмыгаль

Примирение и налаживание отношений между Москвой и Киевом невозможно в ближайшие сто лет, считает украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Интервью с немецким... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T19:53

2023-02-26T19:53

2023-02-26T20:01

политика

россия

украина

денис шмыгаль

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Примирение и налаживание отношений между Москвой и Киевом невозможно в ближайшие сто лет, считает украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Интервью с немецким изданием Focus опубликовано на сайте правительства республики.Ранее эксперт из Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл сообщила, что политики из США советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому быть дипломатичным и подумать о возможности переговоров с Россией. Американские государственные деятели попросили его учитывать мнение стран, не присоединившихся к осуждению Москвы, и не выглядеть в глазах мирового сообщества руководителем, выступающим категорически против диалога.Россия много раз указывала на готовность к дипломатическому процессу, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на переговоры. Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.

https://ria.ru/20230226/sroki-1854443968.html

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политика, россия, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский