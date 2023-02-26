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Украина не будет мириться с Россией сто лет, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 26.02.2023
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Украина не будет мириться с Россией сто лет, заявил Шмыгаль
Украина не будет мириться с Россией сто лет, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 26.02.2023
Украина не будет мириться с Россией сто лет, заявил Шмыгаль
Примирение и налаживание отношений между Москвой и Киевом невозможно в ближайшие сто лет, считает украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Интервью с немецким... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T19:53
2023-02-26T20:01
политика
россия
украина
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Примирение и налаживание отношений между Москвой и Киевом невозможно в ближайшие сто лет, считает украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Интервью с немецким изданием Focus опубликовано на сайте правительства республики.Ранее эксперт из Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл сообщила, что политики из США советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому быть дипломатичным и подумать о возможности переговоров с Россией. Американские государственные деятели попросили его учитывать мнение стран, не присоединившихся к осуждению Москвы, и не выглядеть в глазах мирового сообщества руководителем, выступающим категорически против диалога.Россия много раз указывала на готовность к дипломатическому процессу, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на переговоры. Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
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политика, россия, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский
Политика, Россия, Украина, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский
19:53 26.02.2023 (обновлено: 20:01 26.02.2023)
 
Украина не будет мириться с Россией сто лет, заявил Шмыгаль

Премьер Украины Шмыгаль исключил примирение с Россией в течение ста лет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Примирение и налаживание отношений между Москвой и Киевом невозможно в ближайшие сто лет, считает украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Интервью с немецким изданием Focus опубликовано на сайте правительства республики.
"Примирение, сотрудничество — нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной", — заявил украинский чиновник.
Ранее эксперт из Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл сообщила, что политики из США советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому быть дипломатичным и подумать о возможности переговоров с Россией. Американские государственные деятели попросили его учитывать мнение стран, не присоединившихся к осуждению Москвы, и не выглядеть в глазах мирового сообщества руководителем, выступающим категорически против диалога.
Россия много раз указывала на готовность к дипломатическому процессу, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на переговоры. Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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ПолитикаРоссияУкраинаДенис ШмыгальВладимир Зеленский
 
 
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