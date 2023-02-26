https://ria.ru/20230226/pridnestrove-1854430742.html

В Запорожье заявили о переброске частей ВСУ к границам Приднестровья

В Запорожье заявили о переброске частей ВСУ к границам Приднестровья - РИА Новости, 26.02.2023

В Запорожье заявили о переброске частей ВСУ к границам Приднестровья

Украинские войска перемещаются к границам Приднестровья, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T17:15

2023-02-26T17:15

2023-02-26T18:18

в мире

молдавия

россия

запорожье

игорь додон

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Украинские войска перемещаются к границам Приднестровья, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, планы киевских властей в очередной раз доказывают, что границы спецоперации нужно расширить до Одессы. Ранее Минобороны России сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, для этого Киев намерен воспользоваться подразделениями ВСУ, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную республику планируется инсценировка Украиной "наступления войск России" с территории Приднестровья. Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Экс-президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Кишинева. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.

https://ria.ru/20230225/pridnestrove-1854253013.html

https://ria.ru/20230224/preduprezhdeniya-1854184347.html

молдавия

россия

запорожье

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, запорожье, игорь додон, владимир рогов