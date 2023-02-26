17:15 26.02.2023 (обновлено: 18:18 26.02.2023)
В Запорожье заявили о переброске частей ВСУ к границам Приднестровья
Рогов заявил, что Киев перебрасывает войска на границу с Приднестровьем
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Украинские войска перемещаются к границам Приднестровья, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Согласно поступившей оперативной информации, режим Зеленского отдал приказ о переброске войск к границам Приднестровья. С большой долей вероятности можно говорить, что Зеленский готовится напасть на Приднестровье", — сказал он.
По его словам, планы киевских властей в очередной раз доказывают, что границы спецоперации нужно расширить до Одессы.
Ранее Минобороны России сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, для этого Киев намерен воспользоваться подразделениями ВСУ, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную республику планируется инсценировка Украиной "наступления войск России" с территории Приднестровья.
Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Экс-президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Кишинева.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.