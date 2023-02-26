https://ria.ru/20230226/pozhar-1854418555.html

При пожаре на Сахалине погиб трехлетний ребенок

При пожаре на Сахалине погиб трехлетний ребенок - РИА Новости, 26.02.2023

При пожаре на Сахалине погиб трехлетний ребенок

Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка при возгорании квартиры на Сахалине, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T15:45

2023-02-26T15:45

2023-02-26T15:45

происшествия

сахалинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка при возгорании квартиры на Сахалине, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления СК РФ. "Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения при тушении возгорания в одной из квартир в селе Соловьевка тела трехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, по уголовному делу проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы для установления причины смерти ребенка и возникновения пожара.

https://ria.ru/20230225/delo-1854286550.html

сахалинская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф)