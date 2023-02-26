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При пожаре на Сахалине погиб трехлетний ребенок - РИА Новости, 26.02.2023
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При пожаре на Сахалине погиб трехлетний ребенок
При пожаре на Сахалине погиб трехлетний ребенок - РИА Новости, 26.02.2023
При пожаре на Сахалине погиб трехлетний ребенок
Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка при возгорании квартиры на Сахалине, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T15:45
2023-02-26T15:45
происшествия
сахалинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка при возгорании квартиры на Сахалине, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления СК РФ. "Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения при тушении возгорания в одной из квартир в селе Соловьевка тела трехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, по уголовному делу проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы для установления причины смерти ребенка и возникновения пожара.
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происшествия, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сахалинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
15:45 26.02.2023
 
При пожаре на Сахалине погиб трехлетний ребенок

При пожаре в квартире в селе Соловьевка на Сахалине погиб трехлетний ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка при возгорании квартиры на Сахалине, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения при тушении возгорания в одной из квартир в селе Соловьевка тела трехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении ведомства.
По информации пресс-службы, по уголовному делу проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы для установления причины смерти ребенка и возникновения пожара.
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ПроисшествияСахалинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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