https://ria.ru/20230226/pozhar-1854418555.html
При пожаре на Сахалине погиб трехлетний ребенок
При пожаре на Сахалине погиб трехлетний ребенок - РИА Новости, 26.02.2023
При пожаре на Сахалине погиб трехлетний ребенок
Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка при возгорании квартиры на Сахалине, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T15:45
2023-02-26T15:45
2023-02-26T15:45
происшествия
сахалинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка при возгорании квартиры на Сахалине, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления СК РФ. "Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения при тушении возгорания в одной из квартир в селе Соловьевка тела трехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, по уголовному делу проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы для установления причины смерти ребенка и возникновения пожара.
https://ria.ru/20230225/delo-1854286550.html
сахалинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сахалинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре на Сахалине погиб трехлетний ребенок
При пожаре в квартире в селе Соловьевка на Сахалине погиб трехлетний ребенок