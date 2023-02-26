https://ria.ru/20230226/porazhenie-1854402745.html
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара - РИА Новости, 26.02.2023
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 75 украинских... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:27
2023-02-26T13:27
2023-02-26T13:34
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
угледар
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 75 украинских военных, 5 единиц техники, а также склад с боеприпасами, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям противника в районе Никольского и Угледара."Потери противника составили более 75-ти военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа.В районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230226/kletka-1854389029.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, угледар, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Угледар, Вооруженные силы РФ
13:27 26.02.2023 (обновлено: 13:34 26.02.2023)
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара
Минобороны: группировка "Восток" нанесла огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара