https://ria.ru/20230226/porazhenie-1854402745.html

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара - РИА Новости, 26.02.2023

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 75 украинских... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T13:27

2023-02-26T13:27

2023-02-26T13:34

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

угледар

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 75 украинских военных, 5 единиц техники, а также склад с боеприпасами, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям противника в районе Никольского и Угледара."Потери противника составили более 75-ти военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа.В районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230226/kletka-1854389029.html

запорожская область

угледар

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Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, угледар, вооруженные силы рф