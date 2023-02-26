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Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара - РИА Новости, 26.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/porazhenie-1854402745.html
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара - РИА Новости, 26.02.2023
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 75 украинских... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:27
2023-02-26T13:34
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
угледар
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 75 украинских военных, 5 единиц техники, а также склад с боеприпасами, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям противника в районе Никольского и Угледара."Потери противника составили более 75-ти военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа.В районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230226/kletka-1854389029.html
запорожская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, угледар, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Угледар, Вооруженные силы РФ
13:27 26.02.2023 (обновлено: 13:34 26.02.2023)
 
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара

Минобороны: группировка "Восток" нанесла огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 75 украинских военных, 5 единиц техники, а также склад с боеприпасами, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям противника в районе Никольского и Угледара.
"Потери противника составили более 75-ти военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа.
В районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьУгледарВооруженные силы РФ
 
 
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