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В Москве восстанавливают популяции сокола-сапсана и зайцев - РИА Новости, 26.02.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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В Москве восстанавливают популяции сокола-сапсана и зайцев
В Москве восстанавливают популяции сокола-сапсана и зайцев - РИА Новости, 26.02.2023
В Москве восстанавливают популяции сокола-сапсана и зайцев
Популяции редких видов животных: сокола-сапсана, зайцев русака и беляка - восстанавливают в рамках специальных программ в Москве, сообщил в своем... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T12:49
2023-02-26T12:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Популяции редких видов животных: сокола-сапсана, зайцев русака и беляка - восстанавливают в рамках специальных программ в Москве, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. "В Москве половина территории — это леса, парки, ООПТ. Москва — один из самых зелёных мегаполисов на планете. Мало кто знает, но в городе ведётся работа по возрождению популяций редких видов животных: их выращивают, выпускают в естественную среду обитания и потом следят за их судьбой. В рамках таких программ восстанавливаются популяции сокола-сапсана и зайцев — русака и беляка", - написал Собянин. Также мэр уточнил, что в Красную книгу Москвы занесено 16 видов животных и растений, которые ранее считались исчезнувшими.
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москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
12:49 26.02.2023
 
В Москве восстанавливают популяции сокола-сапсана и зайцев

Собянин: в Москве восстанавливаются популяции сокола-сапсана и зайцев — русака и беляка

CC BY 4.0 / Carlos Delgado / Captive peregrine falcoСокол-сапсан
Сокол-сапсан - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
CC BY 4.0 / Carlos Delgado / Captive peregrine falco
Сокол-сапсан. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Популяции редких видов животных: сокола-сапсана, зайцев русака и беляка - восстанавливают в рамках специальных программ в Москве, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"В Москве половина территории — это леса, парки, ООПТ. Москва — один из самых зелёных мегаполисов на планете. Мало кто знает, но в городе ведётся работа по возрождению популяций редких видов животных: их выращивают, выпускают в естественную среду обитания и потом следят за их судьбой. В рамках таких программ восстанавливаются популяции сокола-сапсана и зайцев — русака и беляка", - написал Собянин.
Также мэр уточнил, что в Красную книгу Москвы занесено 16 видов животных и растений, которые ранее считались исчезнувшими.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
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