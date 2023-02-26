https://ria.ru/20230226/populyatsii-1854396153.html
В Москве восстанавливают популяции сокола-сапсана и зайцев
В Москве восстанавливают популяции сокола-сапсана и зайцев - РИА Новости, 26.02.2023
В Москве восстанавливают популяции сокола-сапсана и зайцев
Популяции редких видов животных: сокола-сапсана, зайцев русака и беляка - восстанавливают в рамках специальных программ в Москве, сообщил в своем... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T12:49
2023-02-26T12:49
2023-02-26T12:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154768/20/1547682089_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_8e01d3eef9a2157aeb89fc0df762abc7.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Популяции редких видов животных: сокола-сапсана, зайцев русака и беляка - восстанавливают в рамках специальных программ в Москве, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. "В Москве половина территории — это леса, парки, ООПТ. Москва — один из самых зелёных мегаполисов на планете. Мало кто знает, но в городе ведётся работа по возрождению популяций редких видов животных: их выращивают, выпускают в естественную среду обитания и потом следят за их судьбой. В рамках таких программ восстанавливаются популяции сокола-сапсана и зайцев — русака и беляка", - написал Собянин. Также мэр уточнил, что в Красную книгу Москвы занесено 16 видов животных и растений, которые ранее считались исчезнувшими.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154768/20/1547682089_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_eb502eea9a66ec9037e66ebfabebaa50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
В Москве восстанавливают популяции сокола-сапсана и зайцев
Собянин: в Москве восстанавливаются популяции сокола-сапсана и зайцев — русака и беляка
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Популяции редких видов животных: сокола-сапсана, зайцев русака и беляка - восстанавливают в рамках специальных программ в Москве, сообщил в своем телеграм-канале
мэр столицы Сергей Собянин.
"В Москве половина территории — это леса, парки, ООПТ. Москва — один из самых зелёных мегаполисов на планете. Мало кто знает, но в городе ведётся работа по возрождению популяций редких видов животных: их выращивают, выпускают в естественную среду обитания и потом следят за их судьбой. В рамках таких программ восстанавливаются популяции сокола-сапсана и зайцев — русака и беляка", - написал Собянин.
Также мэр уточнил, что в Красную книгу Москвы занесено 16 видов животных и растений, которые ранее считались исчезнувшими.