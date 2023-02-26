https://ria.ru/20230226/populyatsii-1854396153.html

В Москве восстанавливают популяции сокола-сапсана и зайцев

В Москве восстанавливают популяции сокола-сапсана и зайцев - РИА Новости, 26.02.2023

В Москве восстанавливают популяции сокола-сапсана и зайцев

Популяции редких видов животных: сокола-сапсана, зайцев русака и беляка - восстанавливают в рамках специальных программ в Москве, сообщил в своем... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T12:49

2023-02-26T12:49

2023-02-26T12:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Популяции редких видов животных: сокола-сапсана, зайцев русака и беляка - восстанавливают в рамках специальных программ в Москве, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. "В Москве половина территории — это леса, парки, ООПТ. Москва — один из самых зелёных мегаполисов на планете. Мало кто знает, но в городе ведётся работа по возрождению популяций редких видов животных: их выращивают, выпускают в естественную среду обитания и потом следят за их судьбой. В рамках таких программ восстанавливаются популяции сокола-сапсана и зайцев — русака и беляка", - написал Собянин. Также мэр уточнил, что в Красную книгу Москвы занесено 16 видов животных и растений, которые ранее считались исчезнувшими.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, сергей собянин