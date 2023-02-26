https://ria.ru/20230226/pogoda-1854389311.html
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в воскресенье
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в воскресенье - РИА Новости, 26.02.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в воскресенье
В воскресенье в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T12:16
2023-02-26T12:16
2023-02-26T12:16
городское хозяйство москвы
москва
общество
погода
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В воскресенье в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Также горожан попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20230226/pogoda-1854358578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, общество, погода
Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество, Погода
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в воскресенье
В воскресенье в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду