Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в воскресенье - РИА Новости, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230226/pogoda-1854389311.html
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в воскресенье
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в воскресенье - РИА Новости, 26.02.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в воскресенье
В воскресенье в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T12:16
2023-02-26T12:16
городское хозяйство москвы
москва
общество
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599112404_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_bd2822b3520a28ad28a166bec191dd89.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В воскресенье в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Также горожан попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20230226/pogoda-1854358578.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599112404_568:0:2733:1624_1920x0_80_0_0_829a50cda09c6d9d6cf0b708a7356807.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, общество, погода
Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество, Погода
12:16 26.02.2023
 
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в воскресенье

В воскресенье в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМужчина на одной из улиц в Москве
Мужчина на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Мужчина на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В воскресенье в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Также горожан попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Никольская улица - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 06:34
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
 
Городское хозяйство МосквыМоскваОбществоПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала