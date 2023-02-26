https://ria.ru/20230226/pogoda-1854389311.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в воскресенье

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в воскресенье - РИА Новости, 26.02.2023

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в воскресенье

В воскресенье в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T12:16

2023-02-26T12:16

2023-02-26T12:16

городское хозяйство москвы

москва

общество

погода

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В воскресенье в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Также горожан попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20230226/pogoda-1854358578.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва, общество, погода