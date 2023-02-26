https://ria.ru/20230226/pogoda-1854373780.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 26.02.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Облачная погода, снег, гололедица и около нуля градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T09:57
2023-02-26T09:57
2023-02-26T09:57
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Облачная погода, снег, гололедица и около нуля градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист рассказал, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого зарядами снега, порывистым ветром и переходом столбиков термометров через ноль в сторону отрицательных значений, что станет причиной образования гололедицы толщиной до 4-7 миллиметров. "В Москве облачно, кратковременный мокрый снег, снег. Вечером начиная с 17.00-18.00 часов и далее - гололедица. Температура воздуха в Москве около нуля, по Московской области минус 3-плюс 2 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 739 миллиметров ртутного столба. По словам Тишковца, за прошедшие сутки в Москве выпало 5 миллиметров осадков, что составляет около 10% от месячной нормы.
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РИА Новости
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидают гололедицу и температуру около нуля градусов
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Облачная погода, снег, гололедица и около нуля градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист рассказал, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого зарядами снега, порывистым ветром и переходом столбиков термометров через ноль в сторону отрицательных значений, что станет причиной образования гололедицы толщиной до 4-7 миллиметров.
"В Москве облачно, кратковременный мокрый снег, снег. Вечером начиная с 17.00-18.00 часов и далее - гололедица. Температура воздуха в Москве около нуля, по Московской области
минус 3-плюс 2 градусов", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 739 миллиметров ртутного столба.
По словам Тишковца, за прошедшие сутки в Москве выпало 5 миллиметров осадков, что составляет около 10% от месячной нормы.