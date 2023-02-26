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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 26.02.2023
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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 26.02.2023
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололеда, следует из... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T06:34
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общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололеда, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололеде и ветре в Москве и области действует до 21.00 26 февраля.
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общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр
06:34 26.02.2023 (обновлено: 06:37 26.02.2023)
 
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и области из-за ветра и гололеда

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкНикольская улица
Никольская улица - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололеда, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололеде и ветре в Москве и области действует до 21.00 26 февраля.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Гидрометцентр
 
 
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