https://ria.ru/20230226/pogibshie-1854439123.html
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 44 374
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 44 374 - РИА Новости, 26.02.2023
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 44 374
Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции составляет 44 374 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD)... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T18:31
2023-02-26T18:31
2023-02-26T18:35
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции составляет 44 374 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия."В результате землетрясений мы потеряли 44 тысячи 374 человека. Поисково-спасательные работы завершены почти в 21 тысяче зданий. Мы сосредоточены на работах по разбору завалов", - сообщил Сезер на брифинге в Анкаре в воскресенье.
https://ria.ru/20230225/turtsiya-1854292000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
18:31 26.02.2023 (обновлено: 18:35 26.02.2023)
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 44 374
Власти Турции сообщили, что число погибших при землетрясениях достигло 44 374 человек