https://ria.ru/20230226/pogibshie-1854439123.html

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 44 374

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 44 374 - РИА Новости, 26.02.2023

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 44 374

Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции составляет 44 374 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD)... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T18:31

2023-02-26T18:31

2023-02-26T18:35

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции составляет 44 374 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия."В результате землетрясений мы потеряли 44 тысячи 374 человека. Поисково-спасательные работы завершены почти в 21 тысяче зданий. Мы сосредоточены на работах по разбору завалов", - сообщил Сезер на брифинге в Анкаре в воскресенье.

https://ria.ru/20230225/turtsiya-1854292000.html

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии