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Министр обороны Эстонии приехал в Киев - РИА Новости, 26.02.2023
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Министр обороны Эстонии приехал в Киев
Министр обороны Эстонии приехал в Киев - РИА Новости, 26.02.2023
Министр обороны Эстонии приехал в Киев
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил Киев, сообщил глава минобороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T17:58
2023-02-26T17:58
в мире
киев
эстония
украина
алексей резников
ханно певкур
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил Киев, сообщил глава минобороны Украины Алексей Резников. "Был рад сегодня вновь приветствовать в Киеве своего друга и коллегу министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Это уже не первый визит нашего большого друга в Киев", - написал Резников в Facebook*. Он отметил эстонскую помощь Украине, которая, по его словам, превысила 1% ВВП. "Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 миллиметров, инициатива "1 миллион снарядов 155 миллиметров для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов — это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония", - добавил Резников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, киев, эстония, украина, алексей резников, ханно певкур
В мире, Киев, Эстония, Украина, Алексей Резников, Ханно Певкур
17:58 26.02.2023
 
Министр обороны Эстонии приехал в Киев

Министр обороны Украины сообщил о приезде эстонского коллеги Ханно Певкура в Киев

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил Киев, сообщил глава минобороны Украины Алексей Резников.
"Был рад сегодня вновь приветствовать в Киеве своего друга и коллегу министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Это уже не первый визит нашего большого друга в Киев", - написал Резников в Facebook*.
Он отметил эстонскую помощь Украине, которая, по его словам, превысила 1% ВВП.
"Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 миллиметров, инициатива "1 миллион снарядов 155 миллиметров для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов — это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония", - добавил Резников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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В миреКиевЭстонияУкраинаАлексей РезниковХанно Певкур
 
 
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