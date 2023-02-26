https://ria.ru/20230226/pevkur-1854435329.html
Министр обороны Эстонии приехал в Киев
Министр обороны Эстонии приехал в Киев - РИА Новости, 26.02.2023
Министр обороны Эстонии приехал в Киев
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил Киев, сообщил глава минобороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T17:58
2023-02-26T17:58
2023-02-26T17:58
в мире
киев
эстония
украина
алексей резников
ханно певкур
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833677697_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_2cc62001b13a41913dffdf4fe393c656.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил Киев, сообщил глава минобороны Украины Алексей Резников. "Был рад сегодня вновь приветствовать в Киеве своего друга и коллегу министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Это уже не первый визит нашего большого друга в Киев", - написал Резников в Facebook*. Он отметил эстонскую помощь Украине, которая, по его словам, превысила 1% ВВП. "Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 миллиметров, инициатива "1 миллион снарядов 155 миллиметров для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов — это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония", - добавил Резников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230226/ukraina-1854408898.html
киев
эстония
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833677697_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_474c168da05f002a1800ae02828f18b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, эстония, украина, алексей резников, ханно певкур
В мире, Киев, Эстония, Украина, Алексей Резников, Ханно Певкур
Министр обороны Эстонии приехал в Киев
Министр обороны Украины сообщил о приезде эстонского коллеги Ханно Певкура в Киев
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил Киев, сообщил глава минобороны Украины Алексей Резников.
"Был рад сегодня вновь приветствовать в Киеве своего друга и коллегу министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Это уже не первый визит нашего большого друга в Киев", - написал Резников в Facebook*.
Он отметил эстонскую помощь Украине, которая, по его словам, превысила 1% ВВП.
"Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 миллиметров, инициатива "1 миллион снарядов 155 миллиметров для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов — это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония", - добавил Резников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.