https://ria.ru/20230226/pevkur-1854435329.html

Министр обороны Эстонии приехал в Киев

Министр обороны Эстонии приехал в Киев - РИА Новости, 26.02.2023

Министр обороны Эстонии приехал в Киев

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил Киев, сообщил глава минобороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T17:58

2023-02-26T17:58

2023-02-26T17:58

в мире

киев

эстония

украина

алексей резников

ханно певкур

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил Киев, сообщил глава минобороны Украины Алексей Резников. "Был рад сегодня вновь приветствовать в Киеве своего друга и коллегу министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Это уже не первый визит нашего большого друга в Киев", - написал Резников в Facebook*. Он отметил эстонскую помощь Украине, которая, по его словам, превысила 1% ВВП. "Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 миллиметров, инициатива "1 миллион снарядов 155 миллиметров для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов — это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония", - добавил Резников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230226/ukraina-1854408898.html

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Влада Копылова

в мире, киев, эстония, украина, алексей резников, ханно певкур