Рейтинг@Mail.ru
Жилой дом и газопровод получили повреждения при обстреле Перевальска - РИА Новости, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/perevalsk-1854360798.html
Жилой дом и газопровод получили повреждения при обстреле Перевальска
Жилой дом и газопровод получили повреждения при обстреле Перевальска - РИА Новости, 26.02.2023
Жилой дом и газопровод получили повреждения при обстреле Перевальска
Многоквартирный жилой дом и газопровод получили повреждения при обстреле украинскими войсками Перевальска, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T07:33
2023-02-26T08:46
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816746927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_770b2098fe44ffbb6d4ff13dc644e73c.jpg
ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. Многоквартирный жилой дом и газопровод получили повреждения при обстреле украинскими войсками Перевальска, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.В субботу ведомство сообщало, что ВСУ в 01.55 мск выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по этому населенному пункту. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230226/artemovsk-1854359630.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816746927_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79cdfe3b39cfa8508b17b7dbb67cd9c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, СЦКК
07:33 26.02.2023 (обновлено: 08:46 26.02.2023)
 
Жилой дом и газопровод получили повреждения при обстреле Перевальска

При обстреле Перевальска со стороны ВСУ пострадали жилой дом, завод и газопровод

© РИА Новости / Валерий МельниковПоследствия обстрела в городе Перевальск со стороны ВСУ
Последствия обстрела в городе Перевальск со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Последствия обстрела в городе Перевальск со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. Многоквартирный жилой дом и газопровод получили повреждения при обстреле украинскими войсками Перевальска, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.
"В результате обстрела повреждено остекление многоквартирного жилого дома и ремонтно-механического завода, линия электропередач и газопровод", — говорится в заявлении.
В субботу ведомство сообщало, что ВСУ в 01.55 мск выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по этому населенному пункту.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Боец группы Вагнер о взятых в плен украинских военных - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 07:11Специальная военная операция на Украине
В "Группе Вагнера" рассказали, кем оказались убитые на юге Артемовска
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала