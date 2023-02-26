https://ria.ru/20230226/perevalsk-1854360798.html

Жилой дом и газопровод получили повреждения при обстреле Перевальска

Жилой дом и газопровод получили повреждения при обстреле Перевальска - РИА Новости, 26.02.2023

Жилой дом и газопровод получили повреждения при обстреле Перевальска

Многоквартирный жилой дом и газопровод получили повреждения при обстреле украинскими войсками Перевальска, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T07:33

2023-02-26T07:33

2023-02-26T08:46

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. Многоквартирный жилой дом и газопровод получили повреждения при обстреле украинскими войсками Перевальска, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.В субботу ведомство сообщало, что ВСУ в 01.55 мск выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по этому населенному пункту. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230226/artemovsk-1854359630.html

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2023

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происшествия, луганская народная республика, сцкк