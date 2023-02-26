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В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели - РИА Новости, 26.02.2023
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В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели
В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели - РИА Новости, 26.02.2023
В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели
Столичные спасатели усилили контроль соблюдения правил безопасности в районах столичных рек и водоемов из-за оттепели и продолжают их круглосуточное... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:55
2023-02-26T13:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль соблюдения правил безопасности в районах столичных рек и водоемов из-за оттепели и продолжают их круглосуточное патрулирование, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Спасательные подразделения держат на особом контроле соблюдение правил безопасности в районах городских рек и водоемов, ведется их круглосуточное патрулирование, задействовано более 20 судов на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что из-за резких перепадов температуры лед на водной акватории изменил структуру и представляет реальную угрозу, поэтому жителям столицы следует соблюдать правила безопасности, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами. "Регулярно проводятся замеры толщины льда, под постоянным наблюдением - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. Спасатели проводят профилактические мероприятия, в частности, беседуют с отдыхающими у рек и водоемов, выявляют детей без сопровождения взрослых", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов. Уточняется, что на их оснащении находятся более 180 плавсредств, в том числе аэролодка "Север-650К", предназначенная для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
13:55 26.02.2023
 
В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели

Московские спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкНа берегу Большого Новодевичьего пруда в Москве
На берегу Большого Новодевичьего пруда в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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На берегу Большого Новодевичьего пруда в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль соблюдения правил безопасности в районах столичных рек и водоемов из-за оттепели и продолжают их круглосуточное патрулирование, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Спасательные подразделения держат на особом контроле соблюдение правил безопасности в районах городских рек и водоемов, ведется их круглосуточное патрулирование, задействовано более 20 судов на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что из-за резких перепадов температуры лед на водной акватории изменил структуру и представляет реальную угрозу, поэтому жителям столицы следует соблюдать правила безопасности, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами.
"Регулярно проводятся замеры толщины льда, под постоянным наблюдением - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. Спасатели проводят профилактические мероприятия, в частности, беседуют с отдыхающими у рек и водоемов, выявляют детей без сопровождения взрослых", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов. Уточняется, что на их оснащении находятся более 180 плавсредств, в том числе аэролодка "Север-650К", предназначенная для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности.
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