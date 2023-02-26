https://ria.ru/20230226/ottepel-1854405942.html

В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели

В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели - РИА Новости, 26.02.2023

В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели

Столичные спасатели усилили контроль соблюдения правил безопасности в районах столичных рек и водоемов из-за оттепели и продолжают их круглосуточное... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T13:55

2023-02-26T13:55

2023-02-26T13:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль соблюдения правил безопасности в районах столичных рек и водоемов из-за оттепели и продолжают их круглосуточное патрулирование, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Спасательные подразделения держат на особом контроле соблюдение правил безопасности в районах городских рек и водоемов, ведется их круглосуточное патрулирование, задействовано более 20 судов на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что из-за резких перепадов температуры лед на водной акватории изменил структуру и представляет реальную угрозу, поэтому жителям столицы следует соблюдать правила безопасности, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами. "Регулярно проводятся замеры толщины льда, под постоянным наблюдением - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. Спасатели проводят профилактические мероприятия, в частности, беседуют с отдыхающими у рек и водоемов, выявляют детей без сопровождения взрослых", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов. Уточняется, что на их оснащении находятся более 180 плавсредств, в том числе аэролодка "Север-650К", предназначенная для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности.

https://ria.ru/20230225/pogoda-1854226842.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы