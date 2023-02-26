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Британский вице-премьер ответил на вопрос о возможности ухода в отставку - РИА Новости, 26.02.2023
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Британский вице-премьер ответил на вопрос о возможности ухода в отставку
Британский вице-премьер ответил на вопрос о возможности ухода в отставку - РИА Новости, 26.02.2023
Британский вице-премьер ответил на вопрос о возможности ухода в отставку
Вице-премьер Великобритании и по совместительству министр юстиции Доминик Рааб пообещал в эфире телеканала Sky News уйти в отставку, если по результатам... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T15:13
2023-02-26T15:13
в мире
великобритания
доминик рааб
риши сунак
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер Великобритании и по совместительству министр юстиции Доминик Рааб пообещал в эфире телеканала Sky News уйти в отставку, если по результатам независимого расследования факты неподобающего поведения подтвердятся. "Уйду", - заявил вице-премьер во время эфира после вопроса, уйдет ли он в отставку, если обвинения в неподобающем поведении подтвердятся. В декабре телеканал Sky News со ссылкой на представителя британского премьер-министра Риши Сунака сообщил, что на Рааба было подано еще пять жалоб из-за его неподобающего поведения и буллинга других сотрудников. В ноябре Сунак одобрил запрос Рааба на проведение расследования официальных жалоб, тогда их было три. Ранее британские СМИ отмечали, что ситуация обостряется не только вокруг Рааба, но и вокруг самого премьер-министра. В случае подтверждения обвинений в адрес Рааба ему может грозить увольнение, однако Сунак также попадет под шквал критики и недоверия, если откажется сменить вице-премьера. До этого газета Guardian со ссылкой на источники сообщила, что после повторного назначения Рааба на должность вице-премьера 15 сотрудников офиса были отведены в отдельную комнату, где им предложили сменить должность на фоне опасений по поводу их психологического состояния. Некоторые из них расплакались на встрече, и часть из них приняла предложение о смене роли. По сообщению источников, Рааб создал в министерстве "культуру страха", был зачастую агрессивен, груб и вел себя очень непрофессионально.
https://ria.ru/20230225/literatura-1854309325.html
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в мире, великобритания, доминик рааб, риши сунак
В мире, Великобритания, Доминик Рааб, Риши Сунак
15:13 26.02.2023
 
Британский вице-премьер ответил на вопрос о возможности ухода в отставку

Вице-премьер Британии Рааб пообещал уйти в отставку при подтверждении обвинений в буллинге

© AP Photo / Matt DunhamДоминик Рааб
Доминик Рааб - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Доминик Рааб. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер Великобритании и по совместительству министр юстиции Доминик Рааб пообещал в эфире телеканала Sky News уйти в отставку, если по результатам независимого расследования факты неподобающего поведения подтвердятся.
"Уйду", - заявил вице-премьер во время эфира после вопроса, уйдет ли он в отставку, если обвинения в неподобающем поведении подтвердятся.
Роальд Даль. Матильда. Издательство Самокат - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
25 февраля, 17:52
В Британии решили сделать детские сказки толерантнее
В декабре телеканал Sky News со ссылкой на представителя британского премьер-министра Риши Сунака сообщил, что на Рааба было подано еще пять жалоб из-за его неподобающего поведения и буллинга других сотрудников. В ноябре Сунак одобрил запрос Рааба на проведение расследования официальных жалоб, тогда их было три.
Ранее британские СМИ отмечали, что ситуация обостряется не только вокруг Рааба, но и вокруг самого премьер-министра. В случае подтверждения обвинений в адрес Рааба ему может грозить увольнение, однако Сунак также попадет под шквал критики и недоверия, если откажется сменить вице-премьера.
До этого газета Guardian со ссылкой на источники сообщила, что после повторного назначения Рааба на должность вице-премьера 15 сотрудников офиса были отведены в отдельную комнату, где им предложили сменить должность на фоне опасений по поводу их психологического состояния. Некоторые из них расплакались на встрече, и часть из них приняла предложение о смене роли. По сообщению источников, Рааб создал в министерстве "культуру страха", был зачастую агрессивен, груб и вел себя очень непрофессионально.
Лондон - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 02:55
В Лондоне сравнили ситуацию в экономиках России и Британии и расстроились
 
В миреВеликобританияДоминик РаабРиши Сунак
 
 
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