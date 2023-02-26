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Аксенов считает опреснение и добычу воды под Азовским морем неактуальными - РИА Новости, 26.02.2023
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Аксенов считает опреснение и добычу воды под Азовским морем неактуальными
Аксенов считает опреснение и добычу воды под Азовским морем неактуальными - РИА Новости, 26.02.2023
Аксенов считает опреснение и добычу воды под Азовским морем неактуальными
Строительство опреснительных установок и добыча воды под Азовским морем для питьевых нужд в Крыму после запуска Северо-Крымского канала не актуальны, сказал... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T08:24
2023-02-26T08:24
азовское море
украина
симферополь
сергей аксенов (политик)
республика крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Строительство опреснительных установок и добыча воды под Азовским морем для питьевых нужд в Крыму после запуска Северо-Крымского канала не актуальны, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. "(Вода) из-под Азовского моря - это вопрос Росгеологии, они изучали подходы, считали, во сколько обойдется добыча воды. Но при сегодняшней ситуации, с учетом Северо-Крымского канала, необходимость точно отпала. Проще организовать систему перекачки от канала - в отвод или трубу объем воды загнать, чем бурение, разводка и так далее. На мой взгляд, актуальность, в том числе и опреснение, отпадает точно", - заявил Аксенов журналистам. Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. В ходе спецоперации российские военные разблокировали в Херсонской области Северо-Крымский канал, воду спустя 8 лет начали закачивать на полуостров.
https://ria.ru/20230226/krym-1854362374.html
азовское море
украина
симферополь
республика крым
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азовское море, украина, симферополь, сергей аксенов (политик), республика крым, экономика
Азовское море, Украина, Симферополь, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Экономика
08:24 26.02.2023
 
Аксенов считает опреснение и добычу воды под Азовским морем неактуальными

Глава Крыма Аксенов не видит необходимости в опреснении и добыче воды под Азовским морем

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМолодые люди на берегу Азовского моря
Молодые люди на берегу Азовского моря - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Молодые люди на берегу Азовского моря. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Строительство опреснительных установок и добыча воды под Азовским морем для питьевых нужд в Крыму после запуска Северо-Крымского канала не актуальны, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
"(Вода) из-под Азовского моря - это вопрос Росгеологии, они изучали подходы, считали, во сколько обойдется добыча воды. Но при сегодняшней ситуации, с учетом Северо-Крымского канала, необходимость точно отпала. Проще организовать систему перекачки от канала - в отвод или трубу объем воды загнать, чем бурение, разводка и так далее. На мой взгляд, актуальность, в том числе и опреснение, отпадает точно", - заявил Аксенов журналистам.
Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. В ходе спецоперации российские военные разблокировали в Херсонской области Северо-Крымский канал, воду спустя 8 лет начали закачивать на полуостров.
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Азовское мореУкраинаСимферопольСергей Аксенов (политик)Республика КрымЭкономика
 
 
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