https://ria.ru/20230226/opresnenie-1854363910.html

Аксенов считает опреснение и добычу воды под Азовским морем неактуальными

Аксенов считает опреснение и добычу воды под Азовским морем неактуальными - РИА Новости, 26.02.2023

Аксенов считает опреснение и добычу воды под Азовским морем неактуальными

Строительство опреснительных установок и добыча воды под Азовским морем для питьевых нужд в Крыму после запуска Северо-Крымского канала не актуальны, сказал... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T08:24

2023-02-26T08:24

2023-02-26T08:24

азовское море

украина

симферополь

сергей аксенов (политик)

республика крым

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851896386_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_3e34d2f7bf1987068e47f0f7c08e3155.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Строительство опреснительных установок и добыча воды под Азовским морем для питьевых нужд в Крыму после запуска Северо-Крымского канала не актуальны, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. "(Вода) из-под Азовского моря - это вопрос Росгеологии, они изучали подходы, считали, во сколько обойдется добыча воды. Но при сегодняшней ситуации, с учетом Северо-Крымского канала, необходимость точно отпала. Проще организовать систему перекачки от канала - в отвод или трубу объем воды загнать, чем бурение, разводка и так далее. На мой взгляд, актуальность, в том числе и опреснение, отпадает точно", - заявил Аксенов журналистам. Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. В ходе спецоперации российские военные разблокировали в Херсонской области Северо-Крымский канал, воду спустя 8 лет начали закачивать на полуостров.

https://ria.ru/20230226/krym-1854362374.html

азовское море

украина

симферополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

азовское море, украина, симферополь, сергей аксенов (политик), республика крым, экономика