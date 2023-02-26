В парламенте Молдавии призвали ЕС ввести санкции против беглых олигархов
Глава парламента Гроссу: ЕС поможет Молдавии, если введет санкции против беглых олигархов
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз поможет Молдавии бороться с попытками дестабилизации, если введет санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Ивана Шора, заявил глава парламента и председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.
Глава МИД Молдавии Нику Попеску на заседании министров иностранных дел ЕС выступил с инициативой о наложении санкций против Плахотнюка и Шора.
"У меня была встреча с представителем Европарламента - я объяснил им политическую ситуацию, и они спросили меня, как они могут помочь в борьбе с олигархами, которые объединились с российскими спецслужбами и пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Я сказал им то же самое: лучше всего придумать набор санкций по примеру США и Великобритании в отношении двух лиц, мы имеем в виду Шора и Плахотнюка, и тех, кто им помогает", - заявил Гросу в эфире телеканала Prime.
Минфин США в конце октября объявил о новых санкциях против граждан и компаний из России, в список попали имеющие молдавское гражданство олигарх Владимир Плахотнюк и лидер партии "Шор" Илан Шор вместе со своим политформированием. Санкции будут действовать и на территории Молдавии. 9 декабря такое же решение приняло правительство Великобритании.
25 февраля, 16:38Партия "Шор" призвала власти Молдавии отказаться от военной риторики
Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил на брифинге, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций.
Весной в стране начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент страны Игорь Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины, позже его перевели под судебный контроль. Также под судебным контролем находится вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер и региональные лидеры политсилы.
25 февраля, 14:15В Кишиневе прошел митинг с призывом сохранить мир в Молдавии