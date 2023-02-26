https://ria.ru/20230226/obstrely-1854401751.html

Украинские войска выпустили еще три снаряда по Петровскому району Донецка

Украинские войска выпустили еще три снаряда по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 26.02.2023

Украинские войска выпустили еще три снаряда по Петровскому району Донецка

Украинские войска в 12.45 выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T13:14

2023-02-26T13:14

2023-02-26T13:14

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска в 12.45 выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.45 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в воскресенье сообщал, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск получила ранения мирная жительница и сгорел дом. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230226/kletka-1854389029.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика