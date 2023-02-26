https://ria.ru/20230226/naemniki-1854460047.html

В США раскрыли потери польского корпуса на Украине

В США раскрыли потери польского корпуса на Украине - РИА Новости, 27.02.2023

В США раскрыли потери польского корпуса на Украине

Польский корпус в составе ВСУ понес чувствительные потери во время российской специальной операции на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-26T21:42

2023-02-26T21:42

2023-02-27T00:16

политика

украина

польша

сша

вооруженные силы украины

пентагон

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852850642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a494eaa7c4b3b66c5f8d4126a41fa6.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Польский корпус в составе ВСУ понес чувствительные потери во время российской специальной операции на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.Ранее полковник спрогнозировал скорый разгром 30 тысяч иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ. По его словам, никакое количество оружия, которое поставят США, не изменит ситуацию и не помешает военному господству России "на земле".Об участии большого количества наемников на стороне Киева в боях за Артемовск сообщил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, в городе находятся получившие ранения "высокопоставленные" солдаты удачи из стран НАТО.

https://ria.ru/20230226/sroki-1854443968.html

украина

польша

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, польша, сша, вооруженные силы украины, пентагон, нато, россия