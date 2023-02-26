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В США раскрыли потери польского корпуса на Украине - РИА Новости, 27.02.2023
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В США раскрыли потери польского корпуса на Украине
В США раскрыли потери польского корпуса на Украине - РИА Новости, 27.02.2023
В США раскрыли потери польского корпуса на Украине
Польский корпус в составе ВСУ понес чувствительные потери во время российской специальной операции на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-26T21:42
2023-02-27T00:16
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Польский корпус в составе ВСУ понес чувствительные потери во время российской специальной операции на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.Ранее полковник спрогнозировал скорый разгром 30 тысяч иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ. По его словам, никакое количество оружия, которое поставят США, не изменит ситуацию и не помешает военному господству России "на земле".Об участии большого количества наемников на стороне Киева в боях за Артемовск сообщил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, в городе находятся получившие ранения "высокопоставленные" солдаты удачи из стран НАТО.
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политика, украина, польша, сша, вооруженные силы украины, пентагон, нато, россия
Политика, Украина, Польша, США, Вооруженные силы Украины, Пентагон, НАТО, Россия
21:42 26.02.2023 (обновлено: 00:16 27.02.2023)
 
В США раскрыли потери польского корпуса на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о гибели 2500 польских наемников из ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Польский корпус в составе ВСУ понес чувствительные потери во время российской специальной операции на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.

"Там уже 20 тысяч военнослужащих из Польши, сражающихся за Украину. Около 2500 из них погибли и лежат на кладбищах в Польше. Они умерли не на родине, а на Украине", — сказал офицер.

Ранее полковник спрогнозировал скорый разгром 30 тысяч иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ. По его словам, никакое количество оружия, которое поставят США, не изменит ситуацию и не помешает военному господству России "на земле".
Об участии большого количества наемников на стороне Киева в боях за Артемовск сообщил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, в городе находятся получившие ранения "высокопоставленные" солдаты удачи из стран НАТО.
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