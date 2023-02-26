https://ria.ru/20230226/mobilizovannye-1854450707.html
Мобилизованных, обратившихся к главе Приангарья, переведут на новое место
Мобилизованных, обратившихся к главе Приангарья, переведут на новое место - РИА Новости, 26.02.2023
Мобилизованных, обратившихся к главе Приангарья, переведут на новое место
Мобилизованные из Иркутской области, записавшие видеообращение, в котором рассказали о том, что их отправляют на передовую в составе штурмовых отрядов без... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T20:05
2023-02-26T20:05
2023-02-26T20:05
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
иркутская область
донецкая народная республика
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ИРКУТСК, 26 фев – РИА Новости. Мобилизованные из Иркутской области, записавшие видеообращение, в котором рассказали о том, что их отправляют на передовую в составе штурмовых отрядов без артподдержки, будут переведены к новому месту службы, сообщил в телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев. В социальных сетях было распространено видеообращение, где мобилизованные из Иркутской области, находящиеся в ДНР, рассказали о том, что их отправляют на передовую в составе штурмовых отрядов без разведданных и артподдержки. Они также высказали критику в адрес командования из-за безразличного отношения. "По поводу видеообращения, записанного нашими мобилизованными ребятами из полка 1439. Обратился за разъяснениями в военную прокуратуру министерства обороны РФ. Там определили ответственного за работу с нашими военнослужащими. Проведены индивидуальные беседы и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы", - написал Кобзев. Он также отметил, что держит ситуацию на контроле.
https://ria.ru/20230213/mobilizatsiya-1851731341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, иркутская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Иркутская область, Донецкая Народная Республика
Мобилизованных, обратившихся к главе Приангарья, переведут на новое место
Мобилизованных, обратившихся на видео к главе Приангарья, переведут на новое место службы