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Мобилизованных, обратившихся к главе Приангарья, переведут на новое место - РИА Новости, 26.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/mobilizovannye-1854450707.html
Мобилизованных, обратившихся к главе Приангарья, переведут на новое место
Мобилизованных, обратившихся к главе Приангарья, переведут на новое место - РИА Новости, 26.02.2023
Мобилизованных, обратившихся к главе Приангарья, переведут на новое место
Мобилизованные из Иркутской области, записавшие видеообращение, в котором рассказали о том, что их отправляют на передовую в составе штурмовых отрядов без... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T20:05
2023-02-26T20:05
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
иркутская область
донецкая народная республика
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ИРКУТСК, 26 фев – РИА Новости. Мобилизованные из Иркутской области, записавшие видеообращение, в котором рассказали о том, что их отправляют на передовую в составе штурмовых отрядов без артподдержки, будут переведены к новому месту службы, сообщил в телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев. В социальных сетях было распространено видеообращение, где мобилизованные из Иркутской области, находящиеся в ДНР, рассказали о том, что их отправляют на передовую в составе штурмовых отрядов без разведданных и артподдержки. Они также высказали критику в адрес командования из-за безразличного отношения. "По поводу видеообращения, записанного нашими мобилизованными ребятами из полка 1439. Обратился за разъяснениями в военную прокуратуру министерства обороны РФ. Там определили ответственного за работу с нашими военнослужащими. Проведены индивидуальные беседы и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы", - написал Кобзев. Он также отметил, что держит ситуацию на контроле.
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иркутская область
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частичная мобилизация в россии, иркутская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Иркутская область, Донецкая Народная Республика
20:05 26.02.2023
 
Мобилизованных, обратившихся к главе Приангарья, переведут на новое место

Мобилизованных, обратившихся на видео к главе Приангарья, переведут на новое место службы

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкБоевая подготовка мобилизованных
Боевая подготовка мобилизованных - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Боевая подготовка мобилизованных. Архивное фото
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ИРКУТСК, 26 фев – РИА Новости. Мобилизованные из Иркутской области, записавшие видеообращение, в котором рассказали о том, что их отправляют на передовую в составе штурмовых отрядов без артподдержки, будут переведены к новому месту службы, сообщил в телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
В социальных сетях было распространено видеообращение, где мобилизованные из Иркутской области, находящиеся в ДНР, рассказали о том, что их отправляют на передовую в составе штурмовых отрядов без разведданных и артподдержки. Они также высказали критику в адрес командования из-за безразличного отношения.
"По поводу видеообращения, записанного нашими мобилизованными ребятами из полка 1439. Обратился за разъяснениями в военную прокуратуру министерства обороны РФ. Там определили ответственного за работу с нашими военнослужащими. Проведены индивидуальные беседы и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы", - написал Кобзев.
Он также отметил, что держит ситуацию на контроле.
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Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииИркутская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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