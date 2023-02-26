https://ria.ru/20230226/mel-1854428973.html

В Астраханской области два теплохода сели на мель

В Астраханской области два теплохода сели на мель - РИА Новости, 26.02.2023

В Астраханской области два теплохода сели на мель

Два судна сели на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области, один из теплоходов получил пробоину, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T17:03

2023-02-26T17:03

2023-02-26T17:07

происшествия

астраханская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Два судна сели на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области, один из теплоходов получил пробоину, сообщает ГУМЧС России по региону. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. "В оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 170 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сели на мель теплоход "Назмехр" (груз – соль 1,5 тысячи тонн и шесть грузовых автомобилей) и теплоход "Тиам" (без груза)", - говорится в сообщении. Уточняется, что теплоход "Назмехр" получил пробоину корпуса 50х50. Загрязнений акватории нет, угроза затопления отсутствует. Судовой экипаж - 12 человек - не пострадал. Теплоход "Тиам" повреждений не получил, загрязнения акватории нет. Экипаж 14 человек. Судоходство не нарушено.Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, следователи Астраханского следственного отдела на транспорте организовали по факту инцидента проверку. "Следователи выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221215/sudno-1838772089.html

https://ria.ru/20221012/kapitan-1823502728.html

астраханская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, астраханская область, россия