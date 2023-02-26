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В Астраханской области два теплохода сели на мель - РИА Новости, 26.02.2023
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В Астраханской области два теплохода сели на мель
В Астраханской области два теплохода сели на мель - РИА Новости, 26.02.2023
В Астраханской области два теплохода сели на мель
Два судна сели на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области, один из теплоходов получил пробоину, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T17:03
2023-02-26T17:07
происшествия
астраханская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Два судна сели на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области, один из теплоходов получил пробоину, сообщает ГУМЧС России по региону. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. "В оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 170 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сели на мель теплоход "Назмехр" (груз – соль 1,5 тысячи тонн и шесть грузовых автомобилей) и теплоход "Тиам" (без груза)", - говорится в сообщении. Уточняется, что теплоход "Назмехр" получил пробоину корпуса 50х50. Загрязнений акватории нет, угроза затопления отсутствует. Судовой экипаж - 12 человек - не пострадал. Теплоход "Тиам" повреждений не получил, загрязнения акватории нет. Экипаж 14 человек. Судоходство не нарушено.Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, следователи Астраханского следственного отдела на транспорте организовали по факту инцидента проверку. "Следователи выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221215/sudno-1838772089.html
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происшествия, астраханская область, россия
Происшествия, Астраханская область, Россия
17:03 26.02.2023 (обновлено: 17:07 26.02.2023)
 
В Астраханской области два теплохода сели на мель

В Волго-Каспийском морском судоходном канале два судна сели на мель

© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в медиабанкВолго-Каспийский морской судоходный канал.
Волго-Каспийский морской судоходный канал. - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в медиабанк
Волго-Каспийский морской судоходный канал.. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Два судна сели на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области, один из теплоходов получил пробоину, сообщает ГУМЧС России по региону.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье.
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"В оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 170 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сели на мель теплоход "Назмехр" (груз – соль 1,5 тысячи тонн и шесть грузовых автомобилей) и теплоход "Тиам" (без груза)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что теплоход "Назмехр" получил пробоину корпуса 50х50. Загрязнений акватории нет, угроза затопления отсутствует. Судовой экипаж - 12 человек - не пострадал. Теплоход "Тиам" повреждений не получил, загрязнения акватории нет. Экипаж 14 человек. Судоходство не нарушено.
Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, следователи Астраханского следственного отдела на транспорте организовали по факту инцидента проверку. "Следователи выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.
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