https://ria.ru/20230226/kvartiry-1854357812.html
Военнослужащие из Плесецка получили ключи от квартир в городе Мирном
Военнослужащие из Плесецка получили ключи от квартир в городе Мирном - РИА Новости, 26.02.2023
Военнослужащие из Плесецка получили ключи от квартир в городе Мирном
Военнослужащие космодрома Плесецк получили ключи от новых квартир в городе Мирном, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T06:06
2023-02-26T06:06
2023-02-26T13:10
безопасность
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Военнослужащие космодрома Плесецк получили ключи от новых квартир в городе Мирном, сообщили в Минобороны. "Семьдесят два военнослужащих 1-го государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации и члены их семей получили ключи от новых служебных квартир в новостройке в ЗАТО Мирный. Двенадцатиэтажный дом возведен военно-строительным комплексом Минобороны России и передан в оперативное управление и эксплуатацию ФГАУ "Росжилкомплекс", — сказали в ведомстве. Там отметили, что каждое жилое помещение в новостройке оборудовано индивидуальными приборами учета, на территории есть вся необходимая инфраструктура: парковки для личных автомобилей и детская игровая площадка, в шаговой доступности находится Ледовый дворец имени Гагарина. С новосельем военнослужащих поздравили начальник 1-го государственного испытательного космодрома Минобороны полковник Николай Башляев, начальник ТО "Мирный" филиала "Северный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Руслан Чикалкин, начальник обособленного подразделения "Строительное управление "Мирный" ППК "ВСК" Василий Кисляков и председатель городского совета депутатов Мирного Юрий Волохов. Обеспечиванием обслуживания и эксплуатации новостройки займется ФГАУ "Росжилкомплекс" — специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия военного ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации жилищных прав.
https://ria.ru/20230224/nagrady-1854063304.html
https://ria.ru/20230223/proekt-1853975489.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, мирный, плесецк, жилье
Безопасность, Россия, Мирный, Плесецк, Жилье
06:06 26.02.2023 (обновлено: 13:10 26.02.2023)
Военнослужащие из Плесецка получили ключи от квартир в городе Мирном
Военнослужащие космодрома Плесецк получили ключи от новых квартир в городе Мирном
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Военнослужащие космодрома Плесецк получили ключи от новых квартир в городе Мирном, сообщили в Минобороны.
"Семьдесят два военнослужащих 1-го государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации и члены их семей получили ключи от новых служебных квартир в новостройке в ЗАТО Мирный. Двенадцатиэтажный дом возведен военно-строительным комплексом Минобороны России и передан в оперативное управление и эксплуатацию ФГАУ "Росжилкомплекс", — сказали в ведомстве.
Там отметили, что каждое жилое помещение в новостройке оборудовано индивидуальными приборами учета, на территории есть вся необходимая инфраструктура: парковки для личных автомобилей и детская игровая площадка, в шаговой доступности находится Ледовый дворец имени Гагарина.
С новосельем военнослужащих поздравили начальник 1-го государственного испытательного космодрома Минобороны полковник Николай Башляев, начальник ТО "Мирный" филиала "Северный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Руслан Чикалкин, начальник обособленного подразделения "Строительное управление "Мирный" ППК "ВСК" Василий Кисляков и председатель городского совета депутатов Мирного Юрий Волохов.
Обеспечиванием обслуживания и эксплуатации новостройки займется ФГАУ "Росжилкомплекс" — специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия военного ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации жилищных прав.