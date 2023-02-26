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Крым не затопит при прорыве дамбы Каховского водохранилища, заявил Аксенов - РИА Новости, 26.02.2023
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Крым не затопит при прорыве дамбы Каховского водохранилища, заявил Аксенов
Крым не затопит при прорыве дамбы Каховского водохранилища, заявил Аксенов - РИА Новости, 26.02.2023
Крым не затопит при прорыве дамбы Каховского водохранилища, заявил Аксенов
Крым в случае подрыва плотины Каховского водохранилища не затопит водой, соответствующие меры приняты, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T08:11
2023-02-26T08:11
украина
херсонская область
симферополь
сергей аксенов (политик)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Крым в случае подрыва плотины Каховского водохранилища не затопит водой, соответствующие меры приняты, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. Двадцать шестого февраля 2022 года российские военные взорвали дамбу в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области и разблокировали подачу воды в Крым. "Приняты меры на случай, если с плотиной что-то произойдет с точки зрения обстрелов. Это и обводные каналы, проделана работа - и с точки зрения скорости потока, и высоты волны Крыму ничего не угрожает, даже если какая-то ситуация произойдет", - сказал журналистам Аксенов. Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. В ходе спецоперации российские военные разблокировали в Херсонской области Северо-Крымский канал, и вода вновь стала поступать на полуостров.
https://ria.ru/20230216/vodokhranilische-1852305945.html
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украина
херсонская область
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украина, херсонская область , симферополь, сергей аксенов (политик), безопасность
Украина, Херсонская область , Симферополь, Сергей Аксенов (политик), Безопасность
08:11 26.02.2023
 
Крым не затопит при прорыве дамбы Каховского водохранилища, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: полуостров не пострадает при прорыве дамбы Каховского водохранилища

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Крым в случае подрыва плотины Каховского водохранилища не затопит водой, соответствующие меры приняты, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Двадцать шестого февраля 2022 года российские военные взорвали дамбу в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области и разблокировали подачу воды в Крым.
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"Приняты меры на случай, если с плотиной что-то произойдет с точки зрения обстрелов. Это и обводные каналы, проделана работа - и с точки зрения скорости потока, и высоты волны Крыму ничего не угрожает, даже если какая-то ситуация произойдет", - сказал журналистам Аксенов.
Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. В ходе спецоперации российские военные разблокировали в Херсонской области Северо-Крымский канал, и вода вновь стала поступать на полуостров.
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