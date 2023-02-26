Крым не затопит при прорыве дамбы Каховского водохранилища, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов: полуостров не пострадает при прорыве дамбы Каховского водохранилища
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Крым в случае подрыва плотины Каховского водохранилища не затопит водой, соответствующие меры приняты, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Двадцать шестого февраля 2022 года российские военные взорвали дамбу в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области и разблокировали подачу воды в Крым.
"Приняты меры на случай, если с плотиной что-то произойдет с точки зрения обстрелов. Это и обводные каналы, проделана работа - и с точки зрения скорости потока, и высоты волны Крыму ничего не угрожает, даже если какая-то ситуация произойдет", - сказал журналистам Аксенов.
Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. В ходе спецоперации российские военные разблокировали в Херсонской области Северо-Крымский канал, и вода вновь стала поступать на полуостров.