https://ria.ru/20230226/krym-1854362374.html

Крым не затопит при прорыве дамбы Каховского водохранилища, заявил Аксенов

Крым не затопит при прорыве дамбы Каховского водохранилища, заявил Аксенов - РИА Новости, 26.02.2023

Крым не затопит при прорыве дамбы Каховского водохранилища, заявил Аксенов

Крым в случае подрыва плотины Каховского водохранилища не затопит водой, соответствующие меры приняты, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T08:11

2023-02-26T08:11

2023-02-26T08:11

украина

херсонская область

симферополь

сергей аксенов (политик)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Крым в случае подрыва плотины Каховского водохранилища не затопит водой, соответствующие меры приняты, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. Двадцать шестого февраля 2022 года российские военные взорвали дамбу в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области и разблокировали подачу воды в Крым. "Приняты меры на случай, если с плотиной что-то произойдет с точки зрения обстрелов. Это и обводные каналы, проделана работа - и с точки зрения скорости потока, и высоты волны Крыму ничего не угрожает, даже если какая-то ситуация произойдет", - сказал журналистам Аксенов. Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. В ходе спецоперации российские военные разблокировали в Херсонской области Северо-Крымский канал, и вода вновь стала поступать на полуостров.

https://ria.ru/20230216/vodokhranilische-1852305945.html

https://ria.ru/20230119/ges-1845869105.html

украина

херсонская область

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, херсонская область , симферополь, сергей аксенов (политик), безопасность