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В Госдепе заверили Вучича в поддержке плана ЕС по урегулированию в Косово - РИА Новости, 26.02.2023
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В Госдепе заверили Вучича в поддержке плана ЕС по урегулированию в Косово
В Госдепе заверили Вучича в поддержке плана ЕС по урегулированию в Косово - РИА Новости, 26.02.2023
В Госдепе заверили Вучича в поддержке плана ЕС по урегулированию в Косово
Советник госдепартамента США Дерек Шолле в телефонном разговоре заявил президенту Сербии Александру Вучичу, что Вашингтон полностью поддерживают план ЕС по... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T19:01
2023-02-26T19:01
в мире
сербия
косово
оон
евросоюз
александр вучич
государственный департамент сша
сша
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БЕЛГРАД, 26 фев – РИА Новости. Советник госдепартамента США Дерек Шолле в телефонном разговоре заявил президенту Сербии Александру Вучичу, что Вашингтон полностью поддерживают план ЕС по урегулированию в Косово и ожидает прогресса в переговорах 27 февраля в Брюсселе, говорится на странице Вучича в Instagram*. Президент Сербии провел с советником госдепа телефонный разговор в воскресенье, накануне нового раунда переговоров с премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти в Брюсселе. "Американский дипломат отметил, что США полностью поддерживают предложение ЕС о нормализации отношений Белграда и Приштины и ожидают, что завтрашняя встреча в Брюсселе будет конструктивной, с заметным прогрессом к договоренности. Шолле также сказал, что должны быть реализованы ранее подписанные соглашения, что подразумевает и создание Сообщества сербских общин", - указано в соцсетях Вучича. Об особой важности нового раунда диалога Белграда и Приштины 27 февраля в Брюсселе "из-за внешнеполитического давления на Сербию в свете вооруженного конфликта на Украине" заявил ранее первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Сам Вучич отметил, что поедет, "если будет о чем говорить", и указал, что Курти "застрял во времени конфликта 1998-1999 годов", что не оставляет много надежд на прогресс переговоров. Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским", так как его продвигают и Брюссель, и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, сербия, косово, оон, евросоюз, александр вучич, государственный департамент сша, сша, ивица дачич, альбин курти
В мире, Сербия, Косово, ООН, Евросоюз, Александр Вучич, Государственный департамент США, США, Ивица Дачич, Альбин Курти
19:01 26.02.2023
 
В Госдепе заверили Вучича в поддержке плана ЕС по урегулированию в Косово

Госдеп заверил президента Сербии Вучича в поддержке плана ЕС по урегулированию в Косово

© AP Photo / Marjan VuceticСотрудники полиции охраняют КПП на границе Сербии и Косово
Сотрудники полиции охраняют КПП на границе Сербии и Косово - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Marjan Vucetic
Сотрудники полиции охраняют КПП на границе Сербии и Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 фев – РИА Новости. Советник госдепартамента США Дерек Шолле в телефонном разговоре заявил президенту Сербии Александру Вучичу, что Вашингтон полностью поддерживают план ЕС по урегулированию в Косово и ожидает прогресса в переговорах 27 февраля в Брюсселе, говорится на странице Вучича в Instagram*.
Президент Сербии провел с советником госдепа телефонный разговор в воскресенье, накануне нового раунда переговоров с премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти в Брюсселе.
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"Американский дипломат отметил, что США полностью поддерживают предложение ЕС о нормализации отношений Белграда и Приштины и ожидают, что завтрашняя встреча в Брюсселе будет конструктивной, с заметным прогрессом к договоренности. Шолле также сказал, что должны быть реализованы ранее подписанные соглашения, что подразумевает и создание Сообщества сербских общин", - указано в соцсетях Вучича.
"Президент Вучич сказал, что ожидает очень тяжелой встречи, но что Сербия привержена миру и стабильности в регионе, и что в данном контексте готов работать над концепцией и воплощением предложенного плана при ясно определенных ограничениях", - подчеркнуто в сообщении.
Об особой важности нового раунда диалога Белграда и Приштины 27 февраля в Брюсселе "из-за внешнеполитического давления на Сербию в свете вооруженного конфликта на Украине" заявил ранее первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Сам Вучич отметил, что поедет, "если будет о чем говорить", и указал, что Курти "застрял во времени конфликта 1998-1999 годов", что не оставляет много надежд на прогресс переговоров.
Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
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27 января, 16:51
Чижов спрогнозировал усиление давления Запада на Сербию по признанию Косово
Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским", так как его продвигают и Брюссель, и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 13:13
Боррель рассчитывает провести встречу лидеров Сербии и Косово
 
В миреСербияКосовоООНЕвросоюзАлександр ВучичГосударственный департамент СШАСШАИвица ДачичАльбин Курти
 
 
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