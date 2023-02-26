https://ria.ru/20230226/kosovo-1854441877.html

В Госдепе заверили Вучича в поддержке плана ЕС по урегулированию в Косово

В Госдепе заверили Вучича в поддержке плана ЕС по урегулированию в Косово - РИА Новости, 26.02.2023

В Госдепе заверили Вучича в поддержке плана ЕС по урегулированию в Косово

Советник госдепартамента США Дерек Шолле в телефонном разговоре заявил президенту Сербии Александру Вучичу, что Вашингтон полностью поддерживают план ЕС по... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T19:01

2023-02-26T19:01

2023-02-26T19:01

в мире

сербия

косово

оон

евросоюз

александр вучич

государственный департамент сша

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843473109_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_7039d948a4d1d65e910d07bbf9138ff3.jpg

БЕЛГРАД, 26 фев – РИА Новости. Советник госдепартамента США Дерек Шолле в телефонном разговоре заявил президенту Сербии Александру Вучичу, что Вашингтон полностью поддерживают план ЕС по урегулированию в Косово и ожидает прогресса в переговорах 27 февраля в Брюсселе, говорится на странице Вучича в Instagram*. Президент Сербии провел с советником госдепа телефонный разговор в воскресенье, накануне нового раунда переговоров с премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти в Брюсселе. "Американский дипломат отметил, что США полностью поддерживают предложение ЕС о нормализации отношений Белграда и Приштины и ожидают, что завтрашняя встреча в Брюсселе будет конструктивной, с заметным прогрессом к договоренности. Шолле также сказал, что должны быть реализованы ранее подписанные соглашения, что подразумевает и создание Сообщества сербских общин", - указано в соцсетях Вучича. Об особой важности нового раунда диалога Белграда и Приштины 27 февраля в Брюсселе "из-за внешнеполитического давления на Сербию в свете вооруженного конфликта на Украине" заявил ранее первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Сам Вучич отметил, что поедет, "если будет о чем говорить", и указал, что Курти "застрял во времени конфликта 1998-1999 годов", что не оставляет много надежд на прогресс переговоров. Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским", так как его продвигают и Брюссель, и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230212/kosovo-1851523584.html

https://ria.ru/20230127/kosovo-1847949289.html

https://ria.ru/20230209/vstrecha-1850822980.html

сербия

косово

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, косово, оон, евросоюз, александр вучич, государственный департамент сша, сша, ивица дачич, альбин курти