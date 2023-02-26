В Госдепе заверили Вучича в поддержке плана ЕС по урегулированию в Косово
Госдеп заверил президента Сербии Вучича в поддержке плана ЕС по урегулированию в Косово
© AP Photo / Marjan VuceticСотрудники полиции охраняют КПП на границе Сербии и Косово
© AP Photo / Marjan Vucetic
Сотрудники полиции охраняют КПП на границе Сербии и Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 фев – РИА Новости. Советник госдепартамента США Дерек Шолле в телефонном разговоре заявил президенту Сербии Александру Вучичу, что Вашингтон полностью поддерживают план ЕС по урегулированию в Косово и ожидает прогресса в переговорах 27 февраля в Брюсселе, говорится на странице Вучича в Instagram*.
Президент Сербии провел с советником госдепа телефонный разговор в воскресенье, накануне нового раунда переговоров с премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти в Брюсселе.
"Американский дипломат отметил, что США полностью поддерживают предложение ЕС о нормализации отношений Белграда и Приштины и ожидают, что завтрашняя встреча в Брюсселе будет конструктивной, с заметным прогрессом к договоренности. Шолле также сказал, что должны быть реализованы ранее подписанные соглашения, что подразумевает и создание Сообщества сербских общин", - указано в соцсетях Вучича.
"Президент Вучич сказал, что ожидает очень тяжелой встречи, но что Сербия привержена миру и стабильности в регионе, и что в данном контексте готов работать над концепцией и воплощением предложенного плана при ясно определенных ограничениях", - подчеркнуто в сообщении.
Об особой важности нового раунда диалога Белграда и Приштины 27 февраля в Брюсселе "из-за внешнеполитического давления на Сербию в свете вооруженного конфликта на Украине" заявил ранее первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Сам Вучич отметил, что поедет, "если будет о чем говорить", и указал, что Курти "застрял во времени конфликта 1998-1999 годов", что не оставляет много надежд на прогресс переговоров.
Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским", так как его продвигают и Брюссель, и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
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